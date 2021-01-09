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女生卸妝後「變醜」防狼？ 創意廣告踩地雷、被罵下架

中國新聞組／北京9日電
情急之下，女子拿出了全棉時代生產的卸妝濕巾。（視頻截圖）
情急之下，女子拿出了全棉時代生產的卸妝濕巾。（視頻截圖）

一女子深夜回家遇黑衣人尾隨，她急中生智，拿出濕巾抹臉卸妝。原本的清秀佳人瞬間變成威猛大漢，嚇跑了跟隨者。一則販賣創意的卸妝濕巾廣告，卻因為「卸妝變醜」踩中廣大女性的地雷，挨批「侮辱女性、消費女性」讓它被罵上熱搜。該公司已經緊急將視頻下架。

觀察者網報導，這家「全棉時代」此前會在抖音發布其他小劇場形式的廣告，同樣以女性在生活遇到的各種問題為切入點，對自家產品進行宣傳。

此次廣告裡，女子卸妝後變成男人的模樣，她對尾隨者說「有事嗎？哥。」男子看到女子卸妝後的樣子，直接的一個反應就是「嘔」。廣告的最後，女子拿著卸妝濕巾說廣告詞，稱讚這款產品讓卸妝一「布」到位。

不少網民認為，全棉時代的廣告暗含「受害者有罪論」，消費女性而不自知。難道女性可以通過「變醜」來避免受到騷擾或是侵犯嗎？很多網民認為，廣告涉嫌侮辱女性，暗示女生妝前妝後差距大。

對此，全棉時代的官方微博回覆網民稱「視頻為廣告創意，僅作為突出商品的清潔功能」。官微稱尊重並且愛護每一位女性，也致力研發好用、便利的女性用品，希望創造對女性友好的環境。對於廣告給大眾造成的困擾感到抱歉。

不過，對於此回覆，網民們似乎並不買帳。有評論稱「沒看出來你們尊重並且愛護每一位女性，看到的只是廣告設計者的惡臭」，還有人表示永不再買公司產品。

據了解，目前公司已將該視頻下架。

廣告中，一面容姣好的女子，深夜時分遭到陌生男子尾隨。（視頻截圖）
廣告中，一面容姣好的女子，深夜時分遭到陌生男子尾隨。（視頻截圖）
廣告最後，女子拿著卸妝濕巾稱讚這款產品讓卸妝一「布」到位。（視頻截圖）
廣告最後，女子拿著卸妝濕巾稱讚這款產品讓卸妝一「布」到位。（視頻截圖）
當男子拍女子肩膀的時候，已卸妝的女子轉身回頭，變成一個男人的模樣說：「有事嗎？哥...
當男子拍女子肩膀的時候，已卸妝的女子轉身回頭，變成一個男人的模樣說：「有事嗎？哥。」（視頻截圖）

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