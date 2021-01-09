北京嚴管馬雲報導 學者指有如薄熙來案

阿里巴巴創辦人馬雲。（路透資料照片）

英國金融時報刊文指出，中國 官方去（2020）年年底向媒體下達有關阿里巴巴創辦人馬雲 的報導指南，下令媒體必須遵守官方口徑，未經允許不得評論，也不得引述外媒報導。文章並引述學者分析，北京 如此重手處理馬雲事件，用語嚴厲且不尋常，儼然就是一個政治敏感事件。

英國金融時報在8日的報導中，引述兩名自稱看過這份指南文件的消息人士指出，文件中要求媒體必須「正確引用」官方對這起反壟斷調查的口徑，且未經允許，不得更改或增加其他的評論。指南文件並指出，「如果任何公司的聲明反對官方立場，則不能刊登、不能轉載。也不能引述外國媒體報導」。

中央社指出，報導引述加州柏克萊大學學者蕭強表示，這份指南是「嚴厲且不尋常的」，指南中的用語和薄熙來案等「特別重大政治事件」的報導指引很類似。蕭強並稱，馬雲公司的投資和一些中國最具權勢的家族有直接關係。他認為，馬雲並非僅僅一席演講觸怒了習近平或其他官員，指事件可能還有高層政治的背景。

薄熙來曾被視為中共總書記習近平的政敵，2013年被以貪污等罪判處無期徒刑。

報導還引述一名中國國營媒體的員工表示：「我覺得北京某程度上還是怕阿里巴巴的」，「政府覺得自己被挑戰了」。

馬雲上次公開露面是在去年10月底參加在上海舉辦的「外灘金融論壇」，當時他在演說中批評中國的金融監管政策，管得太多、監的能力又不足。中國國家副主席王岐山則在同一場論壇中則強調金融監管的重要性。

在馬雲演講過後不久，阿里巴巴旗下的金融科技部門螞蟻集團首次公開發行（IPO）就在去年11月初被迫暫停。去年底，中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門聯合再度約談螞蟻集團。

馬雲近兩個多月來不僅未公開露面，也沒有更新在社交媒體上的訊息，多家外媒指稱他「下落不明」，承受巨大壓力，中國民眾對馬雲的看法也在官方輿論引導下轉為負面。