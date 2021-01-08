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石家莊封城了! 禁止人車離市 騰空1醫院收治新冠肺炎患者

特派記者陳言喬／北京8日電
河北石家莊市7日宣布，禁止人員、車輛出市。圖為封城下的石家莊火車站大廳。（中新社）
河北石家莊市7日宣布，禁止人員、車輛出市。圖為封城下的石家莊火車站大廳。（中新社）

河北省疫情嚴峻，從2日至6日短短5天內就新增234例新冠病毒感染者，7日再新增33例本土確診、39例無症狀感染。其中石家莊為重災區，該市副市長孟祥紅7日宣布全市所有車輛及人員均不得出市；高風險地區的藁城區全區人員不得離開本地。石家莊「封城」了，鄰近的北京，如臨大敵、嚴陣以待，嚴查來自河北的人車。

來源：YouTube

石家莊市有1100萬人口，此舉是繼去年1月湖北武漢「封城」後，中國第二座大型城市對外交通全部中斷禁止進出。早前的遼寧大連、瀋陽進入「戰時狀態」，有個別區域封閉，但未全市封禁。

石家莊自本月2日至7日中午，本土新冠肺炎確診病例從1例暴增到90例，無症狀感染者還有148例。在重災區的藁城區以外已呈零星擴散態勢，形勢嚴峻。當局7日宣布，石家莊全市人員、車輛均不得離市，高風險地區藁城區人員、車輛均不得出區。

目前進出石家莊市的高速公路路口、國道省道路口全都設卡攔檢，鐵路無票可售。石家莊計畫以三天時間完成全市的核酸檢測，截至7日12時，累計核酸採樣為610多萬人，已出檢測結果241萬多人，新增陽性11例。

石家莊市第五醫院已全部騰空，全力收治新冠肺炎患者。河北省胸科醫院、石家莊市人民醫院、石家莊市第三醫院也將作為後備醫院。

由於河北省緊鄰北京，石家莊疫情爆發前往來北京的至少幾十萬人，讓北京大為緊張，目前所有來自河北省的非通勤人員確須進京的都須持抵京前72小時以內核酸檢測陰性證明，並嚴格遵守首都疫情防控規定。

石家莊市先前被官媒批評疫情不透明、不及時、不準確，延誤通報等。網友稱石家莊市長鄧沛然在上月11日落馬，石家莊群龍無首，是導致近來疫情控管不力的原因。

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