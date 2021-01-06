貴州姑娘 「水上漂」火到國外 網：這是什麼中國功夫！

楊柳在竹子上舞姿翩躚。(取材自紫牛新聞)

金庸小說 《射鵰英雄傳》裡，裘千仞身懷絕技「鐵掌水上漂」，他可以在水面上輕盈地來去自如。如今，有位貴州姑娘，也能在一根9米長的竹子上表演各種舞蹈動作，她一襲輕紗踩著竹子在水面上翩躚起舞，驚艷眾人。連外國網友也驚歎：「這是什麼中國 功夫！」

影音來源：YouTube

紫牛新聞報導，今年24歲的楊柳，從7歲開始跟著奶奶練習獨竹漂技藝，如今她能站在一根漂浮的竹竿上，不需要任何防護措施，表演各種舞蹈動作。一襲古裝，舞姿翩躚，宛若「水中仙子」。楊柳表演獨竹漂的視頻火到國外。近日，她更是被邀請去央視表演。

據報導，獨竹漂又稱獨竹舟，是遵義獨有的民間絕技，因為遵義多山水，出行多有不便，所以古人就砍伐赤水流域茂盛的楠竹，做「舟」來出行。楊柳現在是貴州遵義獨竹漂的非物質文化遺產傳承人，她希望能一直把獨竹漂傳承下去。

楊柳說，因為竹子比較光滑，在水裡面會轉動，剛開始學習時站穩都十分困難，會經常掉到水裡。「記得小時候冬天，河水冰冷刺骨，掉到水裡十分難受，還得自己游到岸邊重來。」楊柳說，可能反反覆覆摔了有幾百次，才終於掌握了在水裡站穩的技巧。

「一般腳下的竹子大約9米長，手上的竹子大約5米。練習獨竹漂最主要的原理，是通過不斷地變換站在竹子上的角度，來與水流對抗，最終達到一種平衡。

十五、六歲的時候，楊柳已經能夠很熟練地站在竹子上保持平衡了。於是奶奶又送她去舞蹈學校專門學習民族舞、現代舞、芭蕾 舞等。奶奶還鼓勵我，讓我嘗試把舞蹈元素運用在獨竹漂上。」

楊柳說，「獨竹漂融入了舞蹈元素後更加複雜。因為舞蹈是動態的，邊跳舞邊在竹子上保持平衡需要不斷地練習伸腿、前進、扭腰、一字馬等動作，每個動作都至少要練習300遍。」

楊柳說，在江面上表演看起來很美，但其實時常會被毒蟲、蜜蜂、蚊子等叮咬，「腳上經常被叮了大大小小的包，練習過程中也沒有空去撓，回家時才能上藥。」在平時的練習中出現失誤的情況也很多，因為無法控制水面上的大風、波浪、急湧、漩渦等，為了表演時能夠有更好的狀態，她還在家裡搭了一個竹竿，每天都會站在上面練習兩個小時。

楊柳告訴記者，記憶猶新的一次表演是去河南開封，當時是春節期間，天氣很冷，下著雪，整個湖面都結冰了，為了表演能順利進行，工作人員拿石頭把湖面的冰砸破，大家在一個冰窟窿裡進行了表演。「當時穿著薄薄的舞蹈服，下水時特別冷，可以說是嘴角帶著微笑，眼裡還含著淚。不過表演過程中，岸上的觀眾一直在鼓掌喝彩，給了我們很大的鼓勵。」