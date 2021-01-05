湖南工地搬磚漢長相奇特 成妖魔專業戶

生活中的李平安。（取材自紫牛新聞）

80後湖南小伙李平安，樣貌奇特，曾是工地搬磚漢，一次他下定決心離開家鄉，開始了「橫漂」生涯。幸運的是，他當了八天群演就被導演 注意到，成為演「妖魔鬼怪」專業戶，如今在圈內小有名氣。

紫牛新聞報導，李平安說：「有時候覺得我挺像星爺『喜劇之王』中的主人公，不管是什麼小龍套角色都認真去演。以前因為長得不好看，時常被指指點點，直到我到了劇組，樣貌反而變成了優勢。」

飽滿的額頭，突出的眉骨，有些凹陷的山根配上短短的鼻子，很多人第一眼看他，會覺得他長得有些奇特，甚至有些像「外星人」。但是，你一定能一眼就記住他，哪怕他只在螢幕裡出現短短幾分鐘。他是徐克電影「西游伏魔2」裡的吃麵人，是「九州天空城」裡的鳳默，是「香蜜沉沉燼如霜」裡在魔界賣兔耳朵給錦覓的小販…

據報導，奇特的長相、較為圓熟的演技加上特效妝的加持，他成為很多影視作品裡一個很有特色的配角。「算是妖魔鬼怪專業戶了。」李平安打趣地說道。

去橫店之前，李平安做過很多工作，服務員、煤礦工人、賣燒餅、保安、跑摩的、工地搬磚漢…輾轉多個城市打工，「在橫店當群演片酬是比較低的，一般拍8個小時有人幣40元（約60美元 ）的報酬，我通常會主動加8個小時，這樣一天就能拿到80元了。」

李平安演的很多角色都需要貼上人工皮料。（取材自紫牛新聞）

李平安說，從2013年進入這個行業，到如今拍了有上百部影視作品，也合作過不少知名導演和演員，「拍「美人魚2」的時候見到了星爺，拍「惡棍天使」的時候還和鄧超 握了手，拍「在劫難逃」時還見到王千源。」

「去年拍了電視劇『大神猴』，那個片段在抖音的點讚有150多萬。」李平安說。

報導稱，李平安的影視片段在網上走紅後，不少網友留言說：「這就是長了一張老天爺賞飯吃的臉！」李平安笑著回應說：「應該是老天給我關了一扇門，又給我開了一扇窗吧！」