貴州新郎買錯內衣 新娘被「小看」不嫁了

婚禮現場。（視頻截圖）

貴州遵義原本一樁結婚喜事，竟為了一件內衣男女兩家鬧翻。當地習俗，迎親當天男方要為女方準備「上頭禮」，全身上下裝扮都打點一套，而這對新人因為男方給女方買的內衣不合適，新娘父母將婚宴直接取消，新郎只好將婚宴改成新年聯歡會，無奈地「祝大家新年快樂」。事後男方打算控告女方。

準新郎上台講話，感謝親朋好友來參加自己的婚禮，現在他只能說「在此祝大家新年快樂！」。（視頻截圖）

綜合媒體報導，婚禮司儀表示，女方前一天收到男方送出的衣服等行頭，內衣是新郎的媽媽買的，小了一個號，新娘的父親大發雷霆，要求男方父母上門賠禮道歉。當時男方父母第一時間趕過去，但已經是晚上12點，所有的內衣店都關了，女方的父親態度堅決，就是不同意發親。另一段視頻中，因為迎親被拒，男方親屬有些著急，女方親屬則安撫說：「男方不要動手哦。」

婚禮司儀說是因為新郎給新娘買的內衣太小了，新娘父母一怒拒絕了迎親。（視頻截圖）

不過，新娘指出，因為男方父母的態度也不是很好，所以自己父母才拒不發親。新娘說，前一天發現問題，原本是希望雙方先詢問親戚中有沒有開服裝店的，緊急支援一下，結果第一通電話沒說幾句就被掛了，第二通電話男方父母直說，「這個內衣買不到，難道穿舊的不行嗎」。她氣憤痛斥，新郎竟然要她穿舊的，無法忍受。

另有一段疑似在接親現場拍攝的視頻顯示，因為迎親被拒，男方親屬有些著急，女方親屬則安撫說「男方不要動手哦」。（視頻截圖）

一段視頻顯示，接親現場，疑似是新娘本人直接站在小區門口跟接親隊伍說：「你們給過來的內衣，我穿不上就是穿不上。」

一段疑似新娘父親發的視頻中，男子站在女兒嫁妝前懇求網民不要傷害自己女兒，並否認嫁女兒是為了掙錢。（視頻截圖）

事件在網路發酵，有網友站隊新郎，譴責女方家不好相處。新娘的父親也發視頻回應，並亮出自己為女兒準備的嫁妝，否認嫁女兒是為了掙錢。

對於這樁家務事，有網友說，「結婚就這種態度，別妄想婚後女方能跟你好好過日子了」「這點雞毛蒜皮的小事都能槓上，這戀愛是咋談的」「男方還是要大度點，這點事都包容不了根本過不長」「婚還沒結，這關係就有裂縫了，兩家怎麼成一家呢？」，也有網友提供專業建議，「態度是最大的問題，我是做婚禮行業的，很多矛盾都是態度造成的」「見證了無數婚禮，婚禮穿舊的內衣真的是不行」。