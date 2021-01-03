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「春運」行嗎？張伯禮說不行 鍾南山說行

中國新聞組／北京3日電
張伯禮院士。（視頻截圖）
張伯禮院士。（視頻截圖）

中國新冠疫情雖已減緩許多，但隨著秋冬到來，多地紛傳本土疫情，讓將到來的春節假期是否能照常「春運」成為話題，專家看法也不一。張伯禮院士表示，冬天適合病毒生存，春節不能像去年十一長假時有大量人員流動。鍾南山院士則表示，在中國沒必要禁止出行，只要做好防疫即可；張文宏醫師也表示，只要減少不必要的群聚就好。

綜合媒體報導，國鐵集團日前表示，2021年春運，全國鐵路預計發送旅客4.07億人次，與2019年春運基本持平（4.1億人次）。但隨著本土疫情升溫，今年到底是否適合回家過年？

中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮1日在電視節目受訪時表示，因為去年國慶期間幾億人口流動都沒事，大家可能會覺得春節也可以流動，「但不行，因為季節不同」。他說，現在到2月底防疫非常關鍵，挺過去，迎來春暖花開，加上新冠疫苗普遍接種，疫情防控形勢基本就會大好轉，乃至迎來決定性勝利，「中國不會再出現像武漢那樣的疫情」。

然而，中國工程院院士鍾南山在接受央視新聞採訪時表示，在中國沒必要禁止出行，這是跟國外很大不同。他說，除了一些被列為中風險的地區，其他國內流動是可以的，只要戴口罩、勤洗手、保持距離，還是可以平安度過新年和春節。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在接受專訪時則說，除了對中風險地區採取相應措施，不能要求大家都待在家裡，春節都不要出去；在路上，盡量減少無謂聚集。他也強調，小孩子避免串門，遠程旅行盡量減少。

此外，中國2021年元旦單日電影票房刷新影史同檔期最高紀錄，1日電影票房達到人民幣5.99億元，超越2018年1月1日所創下的人民幣3.57億元紀錄。

元旦當天，電影票房奪冠的是講述抗癌故事的中國電影「送你一朵小紅花」，單日票房達人民幣2.56億元；第二名則是改編自南韓電影的「溫暖的抱抱」，單日票房超1.6億元。

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