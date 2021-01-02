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武漢天橋刻援鄂醫療隊名 大學生挨隊鞠躬致謝

中國新聞組╱北京2日電
一位大生在每一塊寫有援助湖北醫療隊名稱的玻璃前，深深一鞠躬。（取材自楚天都市報）
一位大生在每一塊寫有援助湖北醫療隊名稱的玻璃前，深深一鞠躬。（取材自楚天都市報）

湖北武漢同濟醫院門口的同濟健康天橋，因為在天橋護欄玻璃上印上疫情期間全國援鄂醫療隊的名字，成了新晉網紅，不少市民最近前去打卡，還有大學生在每塊寫有醫療隊名稱的玻璃前鞠躬致謝。

楚天都市報報導，視頻中，夜晚的武漢解放大道車水馬龍，燈光璀璨，刻著援鄂醫療隊名稱的玻璃，在明亮的燈光下格外耀眼。

網友紛紛表示，「多支援鄂醫療隊馳援湖北，武漢為此在最繁華的解放大道跨街天橋上設置感恩銘牌。」、「暖心了，我們都愛武漢！」也有武漢網友說，「感謝全國各地白衣天使幫助湖北人民武漢人民，感謝你們。」

據報導，這座天橋已有不少人在通行，但還沒完全完工，橋兩端上下橋的電梯還沒裝好，有施工人員正在施工，步行樓梯已可使用。現場還有工人在頂棚上施工，橋上橋下還堆放少量建築材料。

橋上修建有玻璃頂，橋兩邊的安全欄杆上安裝大量玻璃。每相隔一塊玻璃上，寫著各個省市和人民解放軍援助湖北醫療隊名稱、醫療隊人數、支援過的城市，並配有一幅各個省市的地圖。

甘肅醫療隊，人數796人，馳援武漢；湖南醫療隊，人數1498人，馳援武漢、黃岡；天津醫療隊，人數1307人，馳援武漢、恩施；江蘇醫療隊，人數2802人，馳援武漢、黃石；西藏醫療隊，人數3人，馳援武漢…。不少路過的市民停下腳步，觀看每塊玻璃上援助湖北醫療隊名字，並拿出手機拍照。

報導說，市民王女士帶著三歲女兒在玻璃前蹲下，為女兒讀每個醫療隊的名字。王女士說，這不僅是從這上面讓女兒學習地理知識，也是告訴女兒年初幫助武漢「打怪獸」的叔叔阿姨來自哪裡，讓女兒從小懂得感恩。

另一位就讀武漢江漢大學機械設計製造及其自動化專業大二學生張夢成，則在每一塊寫有援助湖北醫療隊名稱的玻璃前深深一鞠躬。

張夢成說，頭一天他在刷抖音時，看到視頻上說同濟醫院門口的過街天橋上刻著援助湖北醫療隊名稱，所以專門過來打卡，並逐個向醫療隊鞠躬，以表達內心深深的感謝。

天橋護欄印上了疫情期間全國援鄂醫療隊的名字。（取材自楚天都市報）
天橋護欄印上了疫情期間全國援鄂醫療隊的名字。（取材自楚天都市報）
武漢同濟醫院門口的同濟健康天橋成了新晉網紅。（取材自楚天都市報）
武漢同濟醫院門口的同濟健康天橋成了新晉網紅。（取材自楚天都市報）

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