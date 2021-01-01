薄熙來主審法官 空降陝西檢院書記

省檢察院黨組書記王旭光。(取材自北青京青年報)

陝西省委常委、省委政法委書記莊長興30日主持召開省委政法委員會2020年第12次全體會議，省檢察院黨組書記王旭光也出席會議。王旭光曾任山東省濟南市中級人民法院黨組副書記、副院長、高級法官等職。因為主持審判薄熙來一案，王旭光曾備受外界關注。

北京 青年報報導，今年55歲的王旭光是山東費縣人，是最高人民法院審判委員會委員、環境資源審判庭庭長。環境資源審判庭，主要負責最高人民法院審理的第一、二審涉及環境資源糾紛案件；審判不服下級人民法院生效裁判的環境資源審判監督案件。

2013年8月22日，濟南市中級人民法院一審公開開庭審理被告人薄熙來受賄、貪污、濫用職權案，當日上午8時43分，審判長、時任濟南中院常務副院長王旭光敲響法槌，宣布開庭。

當時，在法庭播放完證人唐肖林的證詞錄像後，被告薄熙來說「剛才看到了唐肖林的錄像，我真是看到一個人出賣靈魂的人的醜態」。審判長王旭光馬上提醒發表意見過程不要發表貶損證人人格的語言。

報導指出，早在審理薄熙來案之前，王旭光已經審理過多起在業界反響良好的標誌性案件：全國首例證券 虛假陳述損害賠償案和上市公司被申請宣告破產 案件，山東省首例、全國第二例植物新品種糾紛案等。

2016年12月，王旭光被任命為最高人民法院第三巡迴法庭副庭長。2018年12月，王旭光履新最高人民法院環境資源審判庭庭長，至今兩年。今年1月，最高法曾舉行新聞發布會，發布長江經濟帶生態環境司法保護工作情況和典型案例，當時，王旭光曾出席。

此前擔任陝西省檢察院黨組書記的是楊春雷。今年11月，楊春雷進京，履新最高人民檢察院黨組成員、副檢察長。