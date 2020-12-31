浙江衛視春晚邀抗疫醫護清一色男性 網罵歧視籲罷看

浙江衛視今年邀請到的援鄂醫護人員嘉賓名單引起爭議。（取材自浙江衛視）

新的一年即將來臨，中國 各大電視台積極籌備跨年演唱會節目，各家電視台也會在明星陣容上相互比拚較勁，但浙江衛視今年邀請到的其中一組嘉賓卻引起爭議，浙江衛視邀請到援鄂（湖北）醫護人員，但名單上清一色男性，沒有任何一名女性，許多網友因而氣憤表示要罷看節目。

綜合媒體報導，今年浙江衛視表演藝人名單星光熠熠，如楊冪 、鄭愷、Angelababy、張藝興、汪蘇瀧等，但是邀請到的援鄂醫護人員代表卻頗受爭議。

從浙江衛視公布的援鄂醫生名單上面可以發現，一共有8名來自不同地方的援鄂醫護人員，但是8名恰巧全是男性，沒有一個女性。而根據國家衛健委之前發布的數據顯示，全國一共有4.26萬名醫護人員支援湖北，女性占比三分之二，遠遠超過男性人數。

如果按照70%的援鄂女醫護人員來估算，8個代表當中就有5到6名女性代表。

這樣的名單也就引起了網友的不滿與憤怒，不僅瘋狂討論浙江衛視跨年節目邀請的醫護人員代表無女性的相關話題外，不少網友更表示抵制拒看該衛視的節目。

自媒體指出，浙江衛視這樣有失偏頗的陣容，缺乏客觀公正性，確實讓一般人難以理解，在抗疫工作人員中，女性占據一大部分，但一場跨年晚會竟然全部都是男性代表，顯然有歧視 女性的嫌疑。