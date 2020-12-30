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全球最大違建！荊州關公像要搬家 砸1.5億另起爐灶

中國新聞組╱北京30日電
湖北荊州，關公雕像淨高48米、重1200餘噸，青龍偃月刀長70米、重136噸。（取材自上游新聞）
湖北荊州，關公雕像淨高48米、重1200餘噸，青龍偃月刀長70米、重136噸。（取材自上游新聞）

湖北省荊州市號稱全球最大的關公青銅雕像，10月被中國住建部通報是違建要求整改後，已確定將斥資人民幣1.55億元（約2376萬美元）搬遷到「點將台」另起爐灶，預計明年1月動工。

影音來源：YouTube

公開資料顯示，點將台位於荊州市荊州區，距離關公青銅雕像目前所在的荊州城約4公里，是三國時代遺跡之一，相傳是關羽鎮守荊州期間，為了北伐曹魏，在此築高台閱兵點將。但陸媒形容該地幾已被遺忘，人跡罕至，連景點都稱不上。

騰訊網「更荊州」報導，湖北省投資項目線上審批監管平台顯示，經營這座號稱全球最大關公雕像的荊州旅遊投資開發集團有限公司，申請關公雕像搬移項目已獲審核通過，搬移預算為4000萬元。

頁面資料顯示，關公雕像將被搬遷至荊州區點將台，北臨漢宜線，南臨少康路，東臨九陽大道，西臨引江渠。預計動工時間為明年1月，專案總投資為1.55億元。

關公雕像即將搬移另起爐灶，其主要建設規模和內容為：用地面積約50畝，像體銅片拆除及異地安裝；像體內骨架拆除；原址基座及廣場修整；關公基座及像體骨架重建；新址廣場及景觀工程。

關公雕像連同基座高達58公尺，光是關公手中的青龍偃月刀就長達70公尺，整座雕像總重5000餘噸，外貼4000多片青銅片，平均每塊重量150公斤，用銅量就達600噸。

據報導，點將台目前在荊州只能算一個遺址，人跡罕至，連景區都算不上。將關公雕像遷移到這裡，再現關公沙場點兵的氣勢，也希望能夠吸引更多遊客來此，說不定荊州又多了一個旅遊目的地。畢竟，關公雕像經此風波已經夠紅了。

關公青銅雕像建於2014年，今年7月，這座觀光票房欠佳的形象工程被陸媒踢爆竟是未經規劃許可的違建，而且地基正在下沉，未通過消防驗收。引發輿論譁然後，10月被中國住建部通報違建要求整改。

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