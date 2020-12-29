河北男大生宿舍樓下擺滿蠟燭表白 對象竟然是…

河北大學一位男生向另一位男生表白。（視頻截圖）

河北大學近日有一名男學生向另一名男生表白，在宿舍樓下擺滿了蠟燭，引起眾人圍觀；網友有支持、有反對，有人說，「被他家人知道了會不會被打斷狗腿？」有人說，「啊，人家談個戀愛關你屁事。」

搜狐報導，河北大學的男生宿舍樓下日前發生十分浪漫的一幕，宿舍樓下擺滿了蠟燭，一看就是要表白的節奏。只是讓人感到意外的是，表白對象並非是異性，而是一名男生在向另一名男生表白。

也正因為這樣的緣故，導致現場圍觀學生眾多，有人是發自內心的祝福，也有人是抱著看熱鬧的心態在圍觀。

不得不說，兩名男生之間要在公眾場合表白確實需要很大的勇氣。因為雖然現在同性之間的戀愛關係開始在全球出現，但並不是主流，所以難免會受到一些非議。

針對河北大學這兩名男同學所做出的這種行為，網友們對此看法不一，持明顯的對立態度。

有人表示支持，認為同性間的戀愛更純粹，因為喜歡才選擇走到一起，並非是貪圖美色、錢財、權力等。同時也對他們的勇氣表示讚賞，畢竟要當眾公布這樣一種關係，確實需要鼓起很大的勇氣，一般人真的做不到。

當然，也有人表示反對，這部分網友對於同性之前的戀愛關係還是持難以理解的態度，同時表示，如果兩人的父母知道這樣的情況，大概也不會選擇支持。其中還有一點，就是大家認為，既然是同性之間的戀愛，原本就容易引發爭議，為何還要在大庭廣眾之下表白，引起大家的關注呢？