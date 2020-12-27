30歲「冰川哥」葬身最愛的冰川 他曾登聯國氣候大會

王相軍掉入冰川瀑布去世。（取材自封面新聞）

來自四川廣安的農村小伙「冰川 哥」王相軍，驚傳在本月20日掉入一個冰川瀑布去世，家人表示目前尚未找到遺體。「冰川哥」個人帳號26日更新消息說：「2020年12月20號我的哥哥，你們的老王，永遠地留在了這個他最喜歡的瀑布裡。至此希望大家不要去這個地方炒作，尊重逝者…他這一身痴迷於冰川，同時獻身於冰川，這裡是他最好的歸宿。」

影音來源：YouTube

紅星新聞報導，王相軍曾花了7年的時間徒步70多座冰川，記錄冰川消融前的景象。去年12月6日，在西班牙馬德里舉行的第25屆聯合國 氣候變化大會上，時年29歲的王相軍受邀登上講台，向全球氣候專家分享他多年來拍攝記錄冰川的影像資料，希望更多人關注氣候變化，參與到保護環境當中。

現年30歲的「冰川哥」，在快手短視頻平台上的帳號叫「西藏冒險王（記錄冰川）」，目前擁有147萬粉絲。報導指出，在不少網友的印象中，王相軍總頂著一頭亂如雞窩的頭髮，出現在各種冰川上，翻動著已乾裂起皮的嘴唇，對著鏡頭給「老鐵們」（粉絲）介紹自己所處冰川的位置和現狀。

報導稱，得知王相軍離世的消息，不少網友表示不相信，希望這只是一個劇本。有網友留言說：「你留在讓你忘情歡呼的地方，願你在另外一個世界好好活著」。

去年，從西班牙回來的王相軍受訪時曾表示，他不喜歡一成不變的生活，對於未來會花更多時間拍攝冰川，希望更多人通過他的拍攝知道什麼是冰川，知道冰川每年都在融化，喚起大家的環保意識。

「很多人不知道什麼是冰川，也不知道冰川融化意味著什麼。」王相軍當時接受紅星新聞記者採訪時說，希望人們知道，冰川是大江大河的源頭，如果冰川消失，也就意味著大江大河的源頭沒了。這一次，他把自己的生命獻給了冰川。