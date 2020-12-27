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學妹學長互送豪車 網笑：土豪間的禮尚往來 原來是…營銷手法

中國新聞組╱北京28日電
一輛裝有白色勞斯萊斯透明貨櫃車直接停在廣東省中山大學校門口，引來眾多學生駐足圍觀。（取材自微博）
一輛裝有白色勞斯萊斯透明貨櫃車直接停在廣東省中山大學校門口，引來眾多學生駐足圍觀。（取材自微博）

廣東廣州中山大學校門口近日上演「學妹送學長白色勞斯萊斯」的鬧劇，一輛裝有白色勞斯萊斯的透明貨櫃車，直接停在校門口，引來眾人圍觀，更在網上引發熱議。不過，有知情者透露，這根本就是一起營銷事件。

新浪網報導，這輛貨櫃車經過改裝，上、左、右及背面都呈現透明的形狀，車裡裝著一輛白色勞斯萊斯，一旁還有許多汽球裝飾，且車廂內部還裝有燈箱。在玻璃窗上更貼上十個大大的字「送給謝學長的聖誕禮物」，就像一個展示貨櫃一樣。

據報導，原來起初是學長送給學妹一輛粉色的法拉利，同時還在個人社交平台上發文炫耀「究竟是什麽樣的家庭，能讓一個23歲的男孩送女友粉色法拉利？不用找了，我就是那個男孩」，之後學妹也回禮送給學長這輛白色的勞斯萊斯，不少網友都笑說這是「土豪間的禮尚往來」。

報導說，從文字中可推測，收禮和送禮的人應該都還只是學生。這一景象也引來不少人稱羨，不過一位知情的中山大學校友透露，這根本就是一起營銷事件，甚至直指營銷團隊以「高收益」、「知識付費」賣課程為宣傳手段，通過不斷拉人頭，讓不知情的民眾入門繳費，從中間獲取高額利潤

載著勞斯萊斯的貨櫃車經過改裝後，上、左、右及背面都呈現透明的形狀，且車廂內部還裝...
載著勞斯萊斯的貨櫃車經過改裝後，上、左、右及背面都呈現透明的形狀，且車廂內部還裝有燈箱。（取材自微博）
起初是學長送給學妹一輛粉色的法拉利。（取材自微博）
起初是學長送給學妹一輛粉色的法拉利。（取材自微博）

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