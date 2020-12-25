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聖誕節前夕 北京西什庫天主教堂防疫關閉

記者林則宏、呂佳蓉／北京25日電
北京著名的西什庫天主堂24日突然發布緊急通知，宣布暫停對外開放。(取材自天主教通訊社)
北京著名的西什庫天主堂24日突然發布緊急通知，宣布暫停對外開放。(取材自天主教通訊社)

聖誕節的前一天，天主教北京北堂（即西什庫天主堂）24日突然發布緊急通知，以北京新冠病例時有出現為由，宣布自24日起，嚴格落實暫停對外開放、暫停集體宗教活動的「雙暫停」措施，引發外界關注。

西什庫天主堂，本名救世主教堂，俗稱北堂，位於北京市西城區西什庫大街33號，為一座哥德式建築風格的天主教堂。西什庫天主堂於1703年開堂，曾經長期作為天主教北京教區的主教座堂，是北京最大和最古老的教堂之一。

天主教北京北堂在這份緊急通知中，特別提醒，曾於本月18日至23日曾去過西什庫順天府超市的人員，儘快到屬地社區報到，並居家隔離。

近幾年中國一些地方政府和單位都明文禁止過聖誕節這種「洋節」，上個月感恩節當天，哈爾濱工業大學一名宿舍管理員送學生巧克力以表示感謝，就遭學生威脅將舉報其公開搞「洋節」活動。

另外，北京新增兩例無症狀感染者，當局在24日公布患者的活動軌跡，其中一例是一名34歲住在順義區空港蓮竹花園小區，該患者正在浙江省寧波市出差；另一名是住在西城區金融街街道從事冷鏈工作的16歲男子，目前也正展開流行病學調查。

據新京報報導，北京24日召開第190場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會。北京市政府新聞發言人徐和建表示，23日0時至24日下午4時，北京市新增報告兩例無症狀感染者。

34歲的付姓男子，住在順義區空港蓮竹花園社區，23日核酸檢測報告為陽性。初步判定密切接觸者280人，密切接觸者的密切接觸者391人。分別對其居住社區居民1970人和工作單位所在園區3755人進行核酸檢測，結果均為陰性。

另一名確診的葉姓16歲男子，他是6日自天津來京，現住西城區金融街街道敬勝胡同公司宿舍。該名患者是22日西城區對冷鏈從業人員開展例行新冠核酸檢測後，測得到的病情。

目前，正在開展流行病學調查，初步判定密切接觸者224人，已對其工作和居住等場所進行消毒，並落實相關管控措施。

北京著名的西什庫天主堂24日突然發布緊急通知，宣布暫停對外開放。（取材自天主教北...
北京著名的西什庫天主堂24日突然發布緊急通知，宣布暫停對外開放。（取材自天主教北京北堂微信公眾號）

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