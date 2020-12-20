我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國形象崩壞 華郵看好拜登能翻轉

「錢不是問題」加州富人願捐鉅款 換取插隊打疫苗

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

中國新聞組╱上海21日電
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

話說一對夫妻通過試管嬰兒得到了一個健康寶寶，但是幾次DNA檢測都表示孩子是叔叔的，也就是爸爸的兄弟的。但爸爸是獨生子沒有兄弟，而且是試管嬰兒也不可能存在出軌的事情，到底是怎麼回事？

澎湃新聞報導，小李和小黃結婚多年，但始終沒有懷上寶寶。隨著年齡越來越大，最終選擇做試管嬰兒。可喜的是這次倒是成功了，生下來了個大胖小子，但寶寶的血型和這對夫妻的血型對不上。

鑑定結果顯示，孩子是媽媽生的沒錯，但父親卻不是小黃，通過對比來說，最大概率的可能是叔叔。不過問題又來了，偏偏小黃是個獨生子，這又是哪來的叔叔呢？

針對這個案例，廣醫三院法醫物證司鑑所馬曉燕表示，這可能就遇到鑑定行業中非常罕見的嵌合體案例，也就是說，這位「爸爸」身體內攜帶有兩個人的DNA，可能他在媽媽肚子裡的時候，還有一個雙胞胎弟弟，但是這個雙胞胎弟弟的胚胎沒有發育下來，反而和他的胚胎出現了融合，導致這個「爸爸」攜帶兩個人的DNA出生，而且他把弟弟的DNA傳給了孩子。

至於嵌合體是什麼？嵌合體也稱為「奇美拉」現象。奇美拉指的是希臘神話中，一種獅頭羊身蛇尾的怪物，類似中國的四不像。而嵌合體正是一個人的體內含有多組DNA的現象。也可以通俗的理解為兩個受精卵融合成一顆的現象。科學家認為這個發作概率大概在10%-15%。

嵌合體的現象大概有以下幾種。第一種就是和上文的事例一樣，屬於雙胞胎在發育過程中，另一個搶不過對方，從而導致被「吞噬融合」，只能留下一部分DNA。這是比較少見的情況，全世界被報導出來的不超過100例。

第二種則是，孕期裡媽媽和胎寶寶的血液循環雖然是分開的，但部分母體細胞還是能通過胎盤進入到寶寶身體裡的，自然而然寶寶也可能帶上媽媽的一部分DNA。研究發現，有八到九成的準媽媽都有這種現象。並且像是生二胎的時候，媽媽體內攜帶的大寶的基因，就可能進入到二胎的體內，這種也被稱為微嵌合體現象。

DNA鑑定結果顯示，孩子是媽媽生的沒錯，但父親卻不是小黃，通過對比來說，最大概率...
DNA鑑定結果顯示，孩子是媽媽生的沒錯，但父親卻不是小黃，通過對比來說，最大概率的可能是叔叔。（取材自澎湃新聞）

DNA 檢測 中國

上一則

遭美制裁 中芯：對10奈米以下製程有重大不利影響

下一則

杭州女子月薪2500人民幣 …借錢美容欠60萬

延伸閱讀

生命試管嬰兒中心 12.19免費不孕症講座

生命試管嬰兒中心 12.19免費不孕症講座
紀夢奇命案 兇嫌請求保釋遭拒

紀夢奇命案 兇嫌請求保釋遭拒

手持設備+智能手機 最快15分鐘檢測新冠病毒

手持設備+智能手機 最快15分鐘檢測新冠病毒

加大總校長視訊會 慶祝學者獲諾貝爾獎

加大總校長視訊會 慶祝學者獲諾貝爾獎

熱門新聞

江蘇靖江一女子在街頭將衣服脫光，拿著手機走來走去。(視頻截圖)

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

2020-12-18 10:00
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
盧女為了維持住良好「信譽」和光鮮的外表，開始美容整形、大買名包。(取材自杭州日報 )

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

2020-12-16 09:00
翟欣欣(左圖)與蘇享茂。(取材自紅星新聞)

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

2020-12-18 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒

封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒
赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求
兩天一夜遊、99元包吃住…他臥底拍回「逃難」片

兩天一夜遊、99元包吃住…他臥底拍回「逃難」片
波洛西：國會計劃19日晚宣佈達成9000億元新紓困案消息

波洛西：國會計劃19日晚宣佈達成9000億元新紓困案消息
直播中／「Our Hope線上演唱會」熱力開唱！

直播中／「Our Hope線上演唱會」熱力開唱！