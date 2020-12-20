奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

話說一對夫妻通過試管嬰兒得到了一個健康寶寶，但是幾次DNA檢測 都表示孩子是叔叔的，也就是爸爸的兄弟的。但爸爸是獨生子沒有兄弟，而且是試管嬰兒也不可能存在出軌的事情，到底是怎麼回事？

澎湃新聞報導，小李和小黃結婚多年，但始終沒有懷上寶寶。隨著年齡越來越大，最終選擇做試管嬰兒。可喜的是這次倒是成功了，生下來了個大胖小子，但寶寶的血型和這對夫妻的血型對不上。

鑑定結果顯示，孩子是媽媽生的沒錯，但父親卻不是小黃，通過對比來說，最大概率的可能是叔叔。不過問題又來了，偏偏小黃是個獨生子，這又是哪來的叔叔呢？

針對這個案例，廣醫三院法醫物證司鑑所馬曉燕表示，這可能就遇到鑑定行業中非常罕見的嵌合體案例，也就是說，這位「爸爸」身體內攜帶有兩個人的DNA，可能他在媽媽肚子裡的時候，還有一個雙胞胎弟弟，但是這個雙胞胎弟弟的胚胎沒有發育下來，反而和他的胚胎出現了融合，導致這個「爸爸」攜帶兩個人的DNA出生，而且他把弟弟的DNA傳給了孩子。

至於嵌合體是什麼？嵌合體也稱為「奇美拉」現象。奇美拉指的是希臘神話中，一種獅頭羊身蛇尾的怪物，類似中國 的四不像。而嵌合體正是一個人的體內含有多組DNA的現象。也可以通俗的理解為兩個受精卵融合成一顆的現象。科學家認為這個發作概率大概在10%-15%。

嵌合體的現象大概有以下幾種。第一種就是和上文的事例一樣，屬於雙胞胎在發育過程中，另一個搶不過對方，從而導致被「吞噬融合」，只能留下一部分DNA。這是比較少見的情況，全世界被報導出來的不超過100例。

第二種則是，孕期裡媽媽和胎寶寶的血液循環雖然是分開的，但部分母體細胞還是能通過胎盤進入到寶寶身體裡的，自然而然寶寶也可能帶上媽媽的一部分DNA。研究發現，有八到九成的準媽媽都有這種現象。並且像是生二胎的時候，媽媽體內攜帶的大寶的基因，就可能進入到二胎的體內，這種也被稱為微嵌合體現象。