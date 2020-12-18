馬雲又遭殃？湖畔大學雲南分校被喊停

馬雲在湖畔大學開講。（取材自湖畔大學網站）

由阿里巴巴創始人馬雲 擔任校長的湖畔大學，其雲南分校已於10日終止招標規畫。這是近期與馬雲相關的事件中，除了螞蟻集團上市喊停、投資公司被反壟斷法罰款，又一負面消息。

根據中共雲南省委宣傳部的微信公眾號「雲南發布」，昆明市政府8月25日與湖畔大學簽署合作框架協議。當時雲南省委書記陳豪、省長阮成發還會見了馬雲等企業家。

春城晚報報導，12月1日， 昆明市才發出湖畔大學詳細規畫招標公告，規畫範圍總面積1281公頃，農林用地及水域面積378公頃，建設資金全部來自政府。但10日再度發出公告，指因該片區控規編制範圍調整，現終止此規畫項目。

湖畔大學雲南分校規畫用地招標為什麼突然終止？自由亞洲援引消息人士稱，中央一個調查組人員本周進駐阿里巴巴，具體情況不明。阿里巴巴集團也沒有做出澄清。

湖畔大學是由中國 企業家和學者柳傳志、馬雲、馮侖、郭廣昌、史玉柱、沈國軍、錢穎一、蔡洪濱、邵曉鋒共同發起創辦、親自授課，招生對象是創業三年以上、年營收超過3000萬元人民幣的創業者，雲南分校則號稱是要「立足西南、面向全國、輻射南亞東南亞培養企業人才」。

不過，湖畔大學並非中國教育部轄下的「大學」，也不是教育培訓機構，而是以民辦非企業註冊的社會組織。

法廣報導，馬雲10月下旬在外灘金融峰會的演講中表示，中國的問題「不是金融系統性風險，而是缺乏金融生態系統的風險」、「好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管」等話語，被外界認為觸怒高層。華爾街日報引述知情人士報導，中國國家主席習近平 親自做出了叫停螞蟻集團首次公開募股（IPO）的決定。

隨後，螞蟻科技集團原定11月初上市喊停，馬雲本人被監管機構約談；當局祭出對網路平台的反壟斷法規，並在12月14日對阿里巴巴投資有限公司的收購案處以50萬元人民幣罰款。

華爾街日報分析，習近平已越來越不能容忍資本和影響力不斷壯大的大型民營企業，這些民營企業被認為影響穩定局面對習近平統治地位構成威脅。