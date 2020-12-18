挺過疫情卻「不來電」義烏商戶喊苦

因供電不足，浙江義烏近日傳出停電消息。（取材自微信）

冬季限電不僅民眾抱怨，正趕在年末出貨旺季加班生產的企業同樣哀號不斷，尤其是被稱為「世界工廠 」浙江義烏，不少企業被迫停產或是冒著低溫 不開空調趕訂單。他們說，上半年因為新冠疫情 虧大了，好不容易熬到春節訂單量增加，卻因限電無法如期交貨，再這樣下去可能連工廠都無法經營了。

中國經濟周刊報導，義烏當地一家出口外貿企業的負責人趙可說，義烏近期「拉閘限電」的政策對外貿企業的影響較大。

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「義烏的外貿企業在今年上半年基本沒有賺錢，很多企業，尤其是國際商貿城的很多商戶，甚至是虧錢的，倒閉的也不少，所以下半年大家都在抓緊生產出貨，特別是春節前的這段時間，本來就是外貿企業的出貨旺季，等春節一放假，產能就全停了，國外的客戶也急著備貨，這個時候限電對生意的影響肯定很大，不少企業無法按時交付訂單」，趙可說。

他表示，這造成的經濟損失，「輕則這個訂單賺不到錢，重則要對客戶作出賠償」。

義烏一家生產裝修裝飾材料的小企業主李忠也說，他名下企業被要求每周停產兩天，產能因此減少三分之一。

「今年受到疫情衝擊，義烏的中小企業經營情況普遍不理想，最近幾個月市場行情好轉了，大家都在加班加點接業務、趕訂單，想把前半年的損失彌補回來，尤其是最近一段時間，鄰近春節，訂單很多，政府也在鼓勵我們加油幹，我和工人們一起每周幹七天，所以政府限制我們用電的通知一下來，我人都懵了，新訂單也不敢接了。 」李忠說。

報導引述李忠說，此次「拉閘限電」可能持續到12月31日，而物流企業可能要將放假時間提前到2021年1月15日，「到時如果物流放假了，我們的貨也發不出去，只能提前解散工人回家過年了」。

紅星新聞報導，義烏市一家服飾工廠的負責人表示，按照相關要求，他們的工廠開一天停四天，「生產線全部斷線了，沒辦法，工人頂不住，還不如提前回家過年」。另一位電商企業負責人稱，「有的工廠停了，工人不做了，我們就不好拿貨了」。

「好幾年沒有遇到限電的情況了！」新華社引述湖南一家工業車輛生產企業的工作人員表示，由於白天電力供應不足，他們從16日起將生產時間「錯峰」調整到晚上9點至凌晨5點，辦公場所白天原則上也不開空調。湖南中部一家工業園區的負責人說，園區企業從上周末開始限電，對訂單交付等都會有影響。

（應受訪者要求，文中陳平、趙可、李忠、王月為化名）