我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

向白宮爭取特赦案件爆增 川普以是否效忠為考量依據

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

4杯水如何分給5領導？招聘季奇葩考題上熱搜

記者林汪靜／北京17日電
有求職者在網路上吐槽，今年中國企業的筆試和面試出現許多「奇葩」的問題和內容。（取材自微博)
有求職者在網路上吐槽，今年中國企業的筆試和面試出現許多「奇葩」的問題和內容。（取材自微博)

中國一年一度的徵才季來臨，不過，有部分企業出「另類」的徵才考題，有求職者在網路上吐槽，今年的筆試和面試出現許多「奇葩」的問題和內容，比如，有電腦相關科系求職者面試被問「4杯水如何分給5個主管？」消息一出一度衝上網站熱搜。

工人日報報導，今年「十一」，北京某大學金融學院的許同學參加了某國有銀行的筆試，他表示，該公司徵才門檻一向很高，關卡多、難度大。許同學對此做了充分的思想準備，但今年的考題，仍然超乎他的想像。

許同學回憶，三階行列式、不定積分、高等數學、太陽系天文學原理、原子量子數、線性代數等，考題範圍十分廣泛，而且在40分鐘內，考生需要完成30道英語單選、5篇長篇閱讀。許同學說：「有些（題目）很奇葩，感覺和要應聘工作的關聯度不大。」

西安某大學計算機科學與技術專業的大學應屆畢業生鐵托則表示，不久前，他在參加一家公司最終面試時，該公司出的題目是：「如果準備了4杯水，卻來了5位領導（主管），應該如何分配？」

鐵托透露，多數一起參加面試的求職者均回答，按照職位高低分配，職位最低的主管就不給了，而這些人都被淘汰了。「我說應該把水都倒了，讓領導批評我，而不是覺得公司招待不周。」最後鐵托通過了面試，但他認為這種題目不應該出現。

中國人民大學勞動人事學院人力資源管理系助理教授趙鍇表示，現實中，一些企業、崗位對於畢業生的初始專業技能要求不是很高，他們需要的是綜合素質高的通用型人才，具備溝通、應變能力，擁有廣闊的知識面，因此，一些徵才試題會顯得與專業關係不大。

對於面試中的刁鑽問題，有專家認為，求職者需要理性看待。

北京一家外商人資陳先生則表示，問題越是刁鑽，理想中的答案也就往往會超出常理。現在不少企業和崗位要求求職者能跳出常理框架，大膽天馬行空，發揮創意，因此，求職者首先考慮的應該是問題本身背後的含義，而不是先考慮答案要如何完美。

面試 北京 中國

上一則

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

延伸閱讀

《老照片說故事》工程計算尺

《老照片說故事》工程計算尺
本來只能掃地的教授

本來只能掃地的教授
銀行業考天文學 中企出「奇葩」考題 求職者傻眼

銀行業考天文學 中企出「奇葩」考題 求職者傻眼
失蹤人口協尋計畫 北德大繼續參加

失蹤人口協尋計畫 北德大繼續參加

熱門新聞

媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
盧女為了維持住良好「信譽」和光鮮的外表，開始美容整形、大買名包。(取材自杭州日報 )

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

2020-12-16 09:00
女娃的皮膚紅潤，小手挺有勁兒的。（取材自微信）

第3胎又生女…她手術室內爆哭自罵賤貨

2020-12-13 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
9000億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金

9000億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金
美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房

美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應
Google當機 在屋內快被凍壞…「被禁的華為」救了他

Google當機 在屋內快被凍壞…「被禁的華為」救了他
高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你