多渠道供應「規模經濟」 英國研究：兵馬俑是組裝的！

西安秦皇陵兵馬俑。（取材自央視新聞）

「世界八大奇蹟」之一的西安秦皇陵兵馬俑有新發現，秦始皇帝陵博物院與英國倫敦 大學學院（UCL）組成的研究團隊探究兵俑的生產模式，推測採用「多渠道供應」模式，由多個作坊生產相同的產品，組裝而成，且可能是一種「規模經濟」。

央視新聞報導，該報告為「秦始皇兵馬俑生產、後勤與供應鏈管理的地球化學證據」，在國際著名科技考古期刊 Archaeometry上發表秦俑生產模式研究的新成果。

學術界曾推測，秦兵馬俑採用模塊化的生產方式，大量的手臂、腿、頭和其他部位進行批量生產，各組件以不同的方式組裝，經處理後形成如今所見的形態。為深入研究秦兵馬俑的生產模式，研究團隊採用便攜X射線螢光光譜的分析方法，對秦俑一號坑內保存的28件文物藏品開展原位無損檢測 ，獲取其地球化學數據並統計分析。

研究發現，陶俑與鋪地磚、陶帶圈、沉積土的成分顯著不同，這與陶俑原料中大量的砂質羼和料（SiO2）有關，這使得土料中的微量元素比率發生變化；同一陶俑身體各部位的成分相近，而不同陶俑同一身體部位的成分具有明顯差異，這說明陶俑並非為模塊化生產，很可能由不同的作坊獨立製作。

鎧甲武士俑中，帶有「咸陽」與「宮」陶文的陶俑，能夠從成分上區分開來，這似乎支持「咸陽」與「宮」代表兩個不同作坊的觀點。

研究團隊認為，秦兵馬俑的生產採用「多渠道供應」模式，由多個作坊生產相同的產品。「宮」作坊的工匠是「中央專家」，擁有自己的戳印，可能負責質量要求較高的產品，是秦俑製作工程中官方「內部供應鏈」的一部分。

「咸陽」與其他作坊的工匠提供更多的補充產品，大多在陶俑上刻畫自己的標誌。這種多渠道供應鏈管理，很可能是一種「規模經濟」，以便於在較短的時間內完成這項前所未有的工程，減少因技術困難或停工帶來的風險。