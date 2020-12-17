「活得太累，只想多睡一會」 四川小學生留字條跳樓

四川一名小學生留下一張字條後，從樓上一躍而下墜樓身亡。（視頻截圖）

是什麼原因讓一個小學生跳樓自殺？四川近日發生一起小學生留下一張字條後，從樓上一躍而下墜樓身亡，字條上寫著，「不得不說我活得太累了，……，現在只希望自己能多睡一會兒」。

來源：YouTube

事情發生在四川瀘州龍馬潭區一個小區內，一名小學生15日留下了一張字條之後，從樓上一躍而下墜樓身亡，字條的內容曝光之後，令無數人感覺到心酸。孩子的母親看到孩子的遺體後，跪在地上失聲痛哭。

在疑似男孩留下的紙條上寫著：不得不說我活得太累了，你們從小便希望我如同成人一般，現在又想讓我把早已遺失的『東西』找回來，老師對我失望，同學們開玩笑般的話語，因為你們我早已經絕望，現在只希望自己能多睡一會兒。

江陽區教育局 表示，目前不能透露該事件詳情，具體事發原因警方正在調查中。

正觀新聞報導，如花一般美好的年紀，本該無憂無慮地成長，結果卻選擇了縱身一跳。我們無法判斷在跳樓前他到底經歷了怎樣的壓力和疲倦，但字條上歪歪扭扭的「恐懼並絕望的黃xx」的落款無疑展現出他長期以來的壓抑和絕望。

近年來，中國 一直重視中小學生減負問題，不少地方政府也出台了剛性規定，可是中小學生的負擔不僅難以減下來，甚至呈現出愈演愈烈的趨勢。學生的書包越來越重，作業越寫越晚，不分上學時間還是周末都是各類輔導班連軸轉，甚至連跳繩這項本來輕鬆愉悅的體育活動，也成了眾多家長趨之若鶩的熱門培訓班。

據報導，面對社會分化日益激烈的現實情境，人才競爭日益升級的社會環境，只要考試制度和評價制度依然是衡量學生的唯一標準，千軍萬馬過獨木橋依然是大多學生改變命運的唯一途徑，學校催老師，家長逼學生的循環就永遠難以解開，而學生減負也永遠會是一道世紀難題。

要想真正實現學生減負，教育部 門當然要下大決心，但更需要家長參與進來，從根本上轉變「學而優則仕」的觀念。其實，不管是成龍成鳳，還是坦然接受平庸，大多數家長也更期待孩子能夠健康成長吧，而這也本是教育的目的。因此，對待孩子的教育問題，家長也不妨少一點輸在起跑線上的焦慮，多一點心理健康的關注。