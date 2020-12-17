我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內政部長柏恩哈德確診新冠 無症狀…隔離繼續工作

金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

「活得太累，只想多睡一會」 四川小學生留字條跳樓

中國新聞組／北京17日電
四川一名小學生留下一張字條後，從樓上一躍而下墜樓身亡。（視頻截圖）
四川一名小學生留下一張字條後，從樓上一躍而下墜樓身亡。（視頻截圖）

是什麼原因讓一個小學生跳樓自殺？四川近日發生一起小學生留下一張字條後，從樓上一躍而下墜樓身亡，字條上寫著，「不得不說我活得太累了，……，現在只希望自己能多睡一會兒」。

來源：YouTube

事情發生在四川瀘州龍馬潭區一個小區內，一名小學生15日留下了一張字條之後，從樓上一躍而下墜樓身亡，字條的內容曝光之後，令無數人感覺到心酸。孩子的母親看到孩子的遺體後，跪在地上失聲痛哭。

在疑似男孩留下的紙條上寫著：不得不說我活得太累了，你們從小便希望我如同成人一般，現在又想讓我把早已遺失的『東西』找回來，老師對我失望，同學們開玩笑般的話語，因為你們我早已經絕望，現在只希望自己能多睡一會兒。

江陽區教育局表示，目前不能透露該事件詳情，具體事發原因警方正在調查中。

正觀新聞報導，如花一般美好的年紀，本該無憂無慮地成長，結果卻選擇了縱身一跳。我們無法判斷在跳樓前他到底經歷了怎樣的壓力和疲倦，但字條上歪歪扭扭的「恐懼並絕望的黃xx」的落款無疑展現出他長期以來的壓抑和絕望。

近年來，中國一直重視中小學生減負問題，不少地方政府也出台了剛性規定，可是中小學生的負擔不僅難以減下來，甚至呈現出愈演愈烈的趨勢。學生的書包越來越重，作業越寫越晚，不分上學時間還是周末都是各類輔導班連軸轉，甚至連跳繩這項本來輕鬆愉悅的體育活動，也成了眾多家長趨之若鶩的熱門培訓班。

據報導，面對社會分化日益激烈的現實情境，人才競爭日益升級的社會環境，只要考試制度和評價制度依然是衡量學生的唯一標準，千軍萬馬過獨木橋依然是大多學生改變命運的唯一途徑，學校催老師，家長逼學生的循環就永遠難以解開，而學生減負也永遠會是一道世紀難題。

要想真正實現學生減負，教育部門當然要下大決心，但更需要家長參與進來，從根本上轉變「學而優則仕」的觀念。其實，不管是成龍成鳳，還是坦然接受平庸，大多數家長也更期待孩子能夠健康成長吧，而這也本是教育的目的。因此，對待孩子的教育問題，家長也不妨少一點輸在起跑線上的焦慮，多一點心理健康的關注。

四川一名小學生留下一張字條後，從樓上一躍而下墜樓身亡。（視頻截圖）
四川一名小學生留下一張字條後，從樓上一躍而下墜樓身亡。（視頻截圖）

教育局 中國 教育部

上一則

喉管垂直傳播！ 樓上冲廁樓下臭 香港又兩廈撤居民

下一則

12港人偷渡案 深圳檢方公訴10人 2未成年閉門聽證

延伸閱讀

甥睡舅媽還將舅父踢下床 慘遭殺害碎屍

甥睡舅媽還將舅父踢下床 慘遭殺害碎屍
四川1名機師確診新冠 曾參加300人婚宴

四川1名機師確診新冠 曾參加300人婚宴
中國熊貓有2種 外貌差異「看這裡」

中國熊貓有2種 外貌差異「看這裡」
四川女被綁在山區樹上 獲救卻不透露綁匪長相…

四川女被綁在山區樹上 獲救卻不透露綁匪長相…

熱門新聞

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應
1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬