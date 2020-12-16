雲南施鐵腕 染愛滋未告知伴侶 將刑事究責

雲南近日推出新規，向性伴侶隱瞞愛滋將構成犯罪的話題引發議論。圖為江西小學生手托預防愛滋病徽標紅絲帶進行宣傳。 （中新社資料照片）

雲南省人大常委會通過《雲南省愛滋病防治條例》，規定，感染者不及時將感染愛滋病病毒的事實告知其配偶、有性關係者等，存在暴露風險的人群，將被依法追究刑事責任。贊同者認為「早就應該明確」，還建議「全國普及」；反對者認為涉嫌侵犯患者隱私 權。

香港01報導，《條例》還規定雲南省高等院校、中等職業學校應當將防愛滋知識和性健康知識等納入學校教育 課程設置、考試內容和學分管理，保證必要課時。雲南省機關、團體、企事業單位應當將愛滋病檢測 納入體檢服務包。愛滋病流行嚴重地區的居民，婚前應當進行免費愛滋病篩查檢測。經營性公共場所的服務人員，應當每半年進行一次愛滋病檢測。

據新京報報導，針對侵犯患者隱私疑慮，同濟大學法學教授金澤剛表示，保護患者隱私權和伴侶的知情權，兩者並不矛盾。他說，《愛滋病防治條例》早就明確規定，有關機構「進行愛滋病流行病學調查時，被調查單位和個人應當如實提供有關情況」，同時也規定「未經本人或者其監護人同意，任何單位或者個人不得公開愛滋病病毒感染者、愛滋病病人及其家屬的姓名、住址、工作單位、肖像、病史資料以及其他可能推斷出其具體身分的信息。」

此外，《愛滋病防治條例》也規定，愛滋病病毒感染者和愛滋病病人應當履行的義務，其中就包括「將感染或者發病的事實及時告知與其有性關係者」。

金澤剛表示，當夫妻（或者情侶）之間的知情權（來自於忠實義務）和患者個人隱私權發生衝突時，面對一方可能染上嚴重傳染病因而損害其重大身體健康利益時，知情權更需要尊重和保護。

金澤剛指出，而對「向性伴侶隱瞞愛滋需要追責」，是在法律框架內立法部門基於地方防愛滋實際情況的特色立法，也是用法律為愛滋病防治精準「把脈」之後開出的「靶向藥方」，程序並不「越位」，效果值得期待。