我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／疫苗開打 紐約市皇后區首位接種ICU護士：深感希望

華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

中國熊貓有2種 外貌差異「看這裡」

中國新聞組／北京14日電
四川大貓熊（左）個頭大；秦嶺大貓熊（右）長頭圓嘴短。（視頻截圖）
四川大貓熊（左）個頭大；秦嶺大貓熊（右）長頭圓嘴短。（視頻截圖）

原來中國有兩種大熊貓！外界對於中國熊貓的印象，只生長在成都四川一帶，但近日央視節目介紹，其實陝西秦嶺也有大熊貓，牠們的區別在於一種更像熊，一種更像貓。雖說是近親，但據研究顯示，四川大熊貓和秦嶺大熊貓「已經30萬年沒有過來往了」。

觀察者網報導，節目主持人朱廣權介紹，兩種大熊貓不只是老家不同，而是兩個亞種。也就是說，中國不光有大熊貓，還有兩種大熊貓。主要區別在於：四川熊貓的頭比較大，頭型偏長，長得更像熊；而陝西秦嶺的熊貓，頭圓嘴短，長得更像貓。

另據ETtoday報導，中國熊貓專家白忠德在其著作《大熊貓 我的秦嶺鄰居》中，對兩種熊貓差異作出了總結：四川亞種頭大牙齒小，頭長似熊，胸部深黑色，腹部白色，下腹部毛尖黑色、毛乾白色；秦嶺亞種頭小牙齒大，頭圓像貓，但不是一般家裡養的貓，是浣熊科的小貓熊，胸部深棕，腹部棕色，下腹部毛乾白色、毛尖棕色。

據研究顯示，兩地熊貓雖是同宗同源，但受到嘉陵江阻隔與人類活動的影響，五萬年前就往來，各自獨立繁衍進化；DNA研究則顯示，四川大熊貓和秦嶺大熊貓已經30萬年沒有過來往。

當然，四川大熊貓因宣傳下了很大功夫，知名度較高；秦嶺大熊貓除了宣傳少，基本是野生的。浙江大學生命科學院的方盛國教授也指出，秦嶺亞種的大熊貓更為原始，具有獨立的進化歷史，遺傳分化、形態已達到亞種分化水平。種群數量更少，棲息地更狹窄，生存情況更為瀕危。

四川大熊貓。（取材自百度百科）
四川大熊貓。（取材自百度百科）
秦嶺大熊貓。（取材自百度百科）
秦嶺大熊貓。（取材自百度百科）

中國 DNA

上一則

納斯達克剔除中芯 中國外交部：堅決反對打壓

延伸閱讀

再留3年！華府國家動物園3隻大熊貓 2023年回中國

再留3年！華府國家動物園3隻大熊貓 2023年回中國
華府國家動物園三隻大熊貓 三年後再返中國

華府國家動物園三隻大熊貓 三年後再返中國
加國缺竹 2熊貓提前返中 比當初協定時間提前兩年多

加國缺竹 2熊貓提前返中 比當初協定時間提前兩年多
華府新生熊貓滿百日 票選取名「小奇蹟」

華府新生熊貓滿百日 票選取名「小奇蹟」

熱門新聞

寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00
媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
紐時報導，中國與歐美展開新冠肺炎疫苗研發競速，但一些中國藥廠卻有行賄及疫苗出問題的不良紀錄。專家直指，中國藥廠許多問題出在商業行為，賄賂是中國疫苗產業的致命弱點。(美聯社)

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

2020-12-08 10:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟
熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛
嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標
川普擋不了 選舉人團明投票

川普擋不了 選舉人團明投票
白宮高層先接種疫苗？川普：先不要、適合的時候才打

白宮高層先接種疫苗？川普：先不要、適合的時候才打