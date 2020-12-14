中國熊貓有2種 外貌差異「看這裡」

四川大貓熊（左）個頭大；秦嶺大貓熊（右）長頭圓嘴短。（視頻截圖）

原來中國 有兩種大熊貓！外界對於中國熊貓的印象，只生長在成都四川一帶，但近日央視節目介紹，其實陝西秦嶺也有大熊貓，牠們的區別在於一種更像熊，一種更像貓。雖說是近親，但據研究顯示，四川大熊貓和秦嶺大熊貓「已經30萬年沒有過來往了」。

觀察者網報導，節目主持人朱廣權介紹，兩種大熊貓不只是老家不同，而是兩個亞種。也就是說，中國不光有大熊貓，還有兩種大熊貓。主要區別在於：四川熊貓的頭比較大，頭型偏長，長得更像熊；而陝西秦嶺的熊貓，頭圓嘴短，長得更像貓。

另據ETtoday報導，中國熊貓專家白忠德在其著作《大熊貓 我的秦嶺鄰居》中，對兩種熊貓差異作出了總結：四川亞種頭大牙齒小，頭長似熊，胸部深黑色，腹部白色，下腹部毛尖黑色、毛乾白色；秦嶺亞種頭小牙齒大，頭圓像貓，但不是一般家裡養的貓，是浣熊科的小貓熊，胸部深棕，腹部棕色，下腹部毛乾白色、毛尖棕色。

據研究顯示，兩地熊貓雖是同宗同源，但受到嘉陵江阻隔與人類活動的影響，五萬年前就往來，各自獨立繁衍進化；DNA 研究則顯示，四川大熊貓和秦嶺大熊貓已經30萬年沒有過來往。

當然，四川大熊貓因宣傳下了很大功夫，知名度較高；秦嶺大熊貓除了宣傳少，基本是野生的。浙江大學生命科學院的方盛國教授也指出，秦嶺亞種的大熊貓更為原始，具有獨立的進化歷史，遺傳分化、形態已達到亞種分化水平。種群數量更少，棲息地更狹窄，生存情況更為瀕危。