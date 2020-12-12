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衝前線抗疫 成都「草地哥」累趴草坪

中國新聞組╱北京12日電
累到睡草坪的「草地哥」，其實是一位「草地姐」。（新華社）
累到睡草坪的「草地哥」，其實是一位「草地姐」。（新華社）

一張攝於深夜的照片在網路熱傳，一位身著隔離服的醫護人員，筆直躺在草坪上休息，看上去十分疲倦，卻又保持著隨時待命的姿態。網友心疼忙碌到深夜的醫務人員，大家親切喊他「草地哥」。不過拍攝者證實，其實那是一名小姐姐。

來源：YouTube

新華社報導，寒風中的「草地哥」，是成都抗疫的縮影。10日晚至11日凌晨，西南交通大學犀浦校區師生3.2萬人通宵接受核酸檢測。有同學看到通宵達旦為他們檢測的醫護人員累到躺在草坪休息，非常感動，隨手拍下了照片。「『草地哥』是最真實、最敬業的醫護人員！」西南交大老師朱瑩燕看到這一幕感動地說道。

紅星新聞報導，被拍的「草地哥」其實是一名「草地姐」，她是青羊區藝星醫療美容醫院的護士長，有11年工作經驗。王護士長受訪時說：「當天因為一直維持一個姿勢，很累，腿都腫了，所以空檔時我看到旁邊草地就坐一下，因為很舒服，就想著躺一下，沒想到躺下去就睡著了。」

王護士長並不知道自己被拍了，她謙虛說，更多一線醫務人員比她辛苦多了，她在學校這邊學生都很有秩序地排隊，相對來講算輕鬆的。

據報導，這是王護士長第一次參加大型集中核酸檢測採集工作，還好事前受過訓練，第一次面對這樣的場面並不害怕。她說：「醫務工作者隨時都準備奔赴一線，現在只希望疫情早點過去，我們都可以回家啦。

「草地姐」王護士長。（取材自紅星新聞）
「草地姐」王護士長。（取材自紅星新聞）

檢測 疫情

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