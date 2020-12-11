中疫苗1周內上市 演練冷鏈配送…年底產出1億劑

國藥集團宣布已啟動新冠疫苗配送的物流演練工作。（取材自澎湃新聞）

國藥集團研發的新冠疫苗 繼日前在阿拉伯聯合大公國上市後，預計一周左右也可在中國 獲批上市；國藥集團並稱已接到來自十多國的巨額訂單。國藥同時宣布，已啟動新冠疫苗配送的全國物流演練工作，確保冷鏈物流配送過程安全、高效，並全力加大生產，一旦國內獲批，將在第一時間上市供應。

鳳凰網報導，國藥集團的滅活疫苗目前獲准在中國緊急使用，接種對象是新冠感染風險最大的一線醫務人員及部分特定人群，已接種超過100萬人。中國科研攻關組疫苗研發專班專家組副組長、中國工程院院士王軍志曾透露，未來一至兩周內有重大消息宣布。報導引述知情人士披露，據悉應就是國藥疫苗將在一周左右正式獲批的消息。

據了解，國藥集團已做好大規模生產準備工作，獲批後第一時間即上市供應，預計今年年底將完成1億劑，明年產能將達10億劑以上。至於疫苗價格，之前是每劑300元，二劑600元，但上市後價格可能再調整。目前國內其他疫苗的價格多在200元一支，400元兩支。

國藥疫苗在國外的市場也有斬獲。報導引述國藥集團董事長劉敬楨稱，已經有十多個國家向國藥集團提出新冠疫苗的需求。從相關信息研判，國藥疫苗的潛在出口國估計約有20國，疫苗潛在訂單應在3億至5億劑左右。

疫苗受限於低溫保存，冷鏈物流配送體系是否完善相當重要。國藥集團昨天發布消息稱，近日已啟動新冠疫苗配送的中國全國物流演練工作，做好前期各項準備，確保冷鏈物流配送全過程安全、高效。此次演練覆蓋中國全國31個省、自治區、直轄市，涉及品質、資訊、客服、倉儲、運輸等關鍵操作環節。

國藥集團9月7日並與上海復星醫藥（集團）公司簽署關於BioNTech mRNA疫苗的物流戰略合作協定，共同推進疫苗商業化及供應鏈服務。雙方將共同建立疫苗冷鏈體系，包括疫苗的儲運和配送，提升疫苗等緊急物資的戰略儲備和配送能力。

另大公報報導，深圳機場 新建了350平方米的冷凍倉庫，專門用於儲存病毒檢測試劑盒及疫苗等溫控藥品，並已獲得新冠疫苗國際運輸的資質認證，往後將成為中國向各國配送疫苗的中樞地。衣索比亞航空與菜鳥國際上月底已在深圳機場開通了溫控藥品出口冷鏈專線，這是中非首條常態化運行的醫藥冷鏈跨境空運專線。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)