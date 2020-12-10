整人整到自己…浙男打人賠2萬個1角 派出所通宵數錢

小李換2萬個一角硬幣作賠償金，在派出所內通宵數錢。（取材自都市快報）

浙江杭州的小李與小王兩人，日前因電動腳踏車充電問題大打出手。小王遭小李打傷向警方報案，經警方協調，小李同意向小王賠付2700元（人民幣 ，下同，約412美元 ）醫藥費。沒想到付款日，小李竟去銀行換了三箱的硬幣給小王，連警方都說：「箱子打開的一瞬間驚呆了，很少遇到這麼奇葩的事」。

香港01報導，小李與小王為同事，11月中旬，兩人因電動腳踏車的充電問題發生爭執，兩人大打出手。小李咬傷小王的手指，並用電動腳踏車的U型鎖打了小王的背部。小王報警後，經過警方的調解，小李同意向小王賠償2700元的醫藥費，但表示要到月底發薪水後才可以支付。

到了「約定日」，小李越想越不服氣，「憑什麼要賠他錢」，於是想惡整小王，故意到銀行換了2萬個1角硬幣。收到「賠償金」後的小王明知對方惡整自己，「我也不知道這錢夠不夠2700元啊」，於是則再一次報警處理。

兩人到了當地派出所後，警方勸說小李：「既然要賠錢，肯定要清點清楚，你這樣很難算，還不如支付寶轉帳給他」。小李堅稱：「我手機 裡沒錢」。為了核對數目，小李只好清點硬幣，從當晚8時一直數到翌日凌晨5時。結果發現這些硬幣合共2000元，還差700元（約106美元）。疲憊不堪的小李最後用手機轉帳補齊了700元「欠款」。