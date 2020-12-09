成都確診女去過多家酒吧 員工、顧客隔離檢測

四川省成都市新確診的一例新冠肺炎本土病例所到酒吧8日已被封鎖。圖為本土病例患者所到酒吧外景。（中新社）

四川成都爆出新一波本土新冠疫情 ，其中昨天宣布確診的患者中，有一名趙姓年輕女子因確診前一晚去了多家酒吧「蹦迪」，引起當地恐慌，相關酒吧立刻對員工及客人進行檢測 與暫停營業。

四川觀察報導，趙女6日晚間曾前往的成都市金牛區赫本酒吧，該酒吧員工和當晚造訪過的客人均被列入追蹤，並徹夜進行核酸檢測，目前顧客以及工作人員已全部轉移到集中隔離點觀察。

另據紅星新聞報導，由於趙女行跡廣泛，引起民眾恐慌，相關謠言也四起，有人甚至在網路上傳趙女當晚去了那麼多家酒吧，其實是去「應徵」而非玩樂。不過，當晚曾被造訪過的酒吧之一Playhouse酒吧8日表示，根據監控視頻，趙女當晚都在店裡「蹦迪」，「目前我們沒有找到她來應聘的證據」。

Playhouse酒吧表示，趙女來的時候是周日凌晨3時多，那時店裡已經沒有太多客人，她只待了半個小時，「主要都在舞池裡蹦迪」，之後就離開了。Playhouse強調，對於趙女具體的行動軌跡，由權威部門發布為準；得知趙女來過後，已組織全體員工進行核酸檢測，在檢測結果出來之前，暫停對外營業。

此前，成都多區新冠肺炎 疫情防控指揮部已緊急通知，在12月2日至12月8日到過playhouse、赫本在內的酒吧的人員前往指定地點進行核酸檢測。