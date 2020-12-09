「蹦迪怎變蕩婦」 確診被罵上熱搜…成都妹子說話了

成都確診女孩趙某首發聲：在酒吧負責氣氛營銷工作，出來前不知奶奶已確診。（取材自觀察者網）

成都確診的20歲趙姓女子因為跑遍5區出入多家酒吧，遭網友肉搜個資，以「轉場皇后」、「蕩婦」辱罵將她罵上熱搜，還有網友冒用他人照片、朋友圈為這波網路暴力加料。對於趙女信息被「高清還原」的違法行為，成都公安 已介入調查。而趙女9日發聲向市民致歉，「我也是一個受害者」。

綜合媒體報導，在這份來源不明的詳細調查表裡，趙女的姓名、住址、電話以及身分證號全部被清楚明示。上頭載明她12月2日至6日的清楚行程，尤其是在5日、6日的行程，她和朋友先後前往了AC酒吧、海霧裡小酒館、Playhouse酒吧和赫本酒吧。

趙女的奶奶6日受檢查出確診，隨後趙女在篩查被發現確診。她積極地配合了流行病學調查，將自己半個月以來的行程都回憶了出來，配合防疫工作。

在趙女個資外流後，網友製作她的行程路線圖，標出了女生去過的所有場所，調侃其為「轉場皇后」。巨量的網路暴力開始傳播。有網友扒出了女生的朋友圈，證實她經常流連於酒吧夜店，私生活混亂。也有網友一口咬定她是「雞」，在官方通報新聞的評論區，「蕩婦羞辱」不斷，留言不堪入目。

「對疫情 焦慮不該成為網暴的理由」央視快評指出，不該把注意力過度放在個別病例，主播海霞也呼籲民眾戰疫要講科學，也要講法治。「我們的敵人是病毒，不是感染者」，即使趙女真有責任，這也不是曝光其信息的理由。

成都日報評論也指出，將對疫情的恐慌轉化為憤怒，並將憤怒全部發洩在一個小女孩身上的人，完全屬於反應過度。「我們又何必以上帝視角、事後觀點去過度苛責她呢？」

對於網上巨量的壓力，趙女9日在微博上發聲「我實在不理解為什麽會有那麽多人攻擊我」，她表示沒人願意這種事發生在自己身上，當時她不知道奶奶確診了 ，若是知情肯定也不會出門。

她表示自己之前的工作是在酒吧負責氣氛和營銷，網上的謾罵和誹謗對她今後的工作和生活造成影響，也傷害了家人。目前正在醫院治療、隔離的她也希望獲得大眾的理解。

報導指出，「傳染病防治法」明確規定疾病預防控制機構、醫療機構不得洩露涉及個人隱私 的有關信息、資料。成都市公安局網絡安全保衛支隊8日指出，針對此案已介入調查。至於病例身分證號等隱私信息被洩露的問題，網傳信息是否屬實需等待調查結果。