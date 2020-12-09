四川疫情「戰時狀態」 20歲確診女1晚跑4酒吧…被網暴

四川省成都市新確診的一例新冠肺炎本土病例患者所到酒吧8日已被封鎖。（中新社）

四川成都近日爆發新冠肺炎本土疫情 後，至截稿前已有7人確診，四川已宣布進入「戰時狀態」。當中一名確診的成都20歲趙姓女子因連續跑趴多個酒吧被網暴，被網民起底、辱罵、稱她是「轉場皇后」。

綜合媒體報導，四川省委書記彭清華在8日召開的新冠疫情防控工作會議上，要求迅速進入戰時狀態，爭分奪秒、全力以赴，把疫情影響控制在最小範圍。

成都市政府8日舉行疫情防控新聞發布會，成都市衞健委主任謝強表示，成都全市核酸擴大檢測 已覆蓋25.52萬人，累計完成核酸檢測6.05萬人，檢出陽性6人（不含首例病例）。

來源：如實記 YouTube

謝強表示，20歲趙姓女子是這起新疫情第一位感染者、居住在郫都區的盧某的孫女，近期曾居住在盧某家中。

趙姓女子經調查近14天內，她停留的場所包括：中冶中央公園、嗨藍調美甲店、小巷巷麻辣燙、海霧裡小酒吧、playhouse酒吧、赫本酒吧等。由於她集中在12月5日晚到12月6日期間赴上述酒吧，當局已要求近日曾去過這些酒吧和行經地的市民趕緊去做核酸檢測。

網傳趙女照片係盜用，當事人已報警。（取材自微博）

消息一出，趙女的近期的詳細活動軌跡與出入地點、真實姓名、身分證號碼、住址等隱私全都被公布在網上，網友還為她做了一個喝酒軌跡圖，稱她一個晚上可以跑上四個酒吧，實在也太能喝了。

根據流傳資料，趙女近14天橫跨5個區，幾乎跑遍半個成都，還去過停留多家酒吧。成都市公安 局網路安全保衛支隊一名工作人員表示，對於趙女的個資被洩露，公安已介入調查。

趙女活動軌跡被公開後，一張身穿白裙、坐在車內的女性照片被傳言係趙某，在多個視頻平台傳開。

有網友為20歲趙姓新冠確診女子製作一個跑趴的軌跡圖，稱她也未免太能喝了。（取材自微博）

據南方都市報報導，該照片當事人小瑤闢謠稱，她不是成都人，網傳照片實際上是她的藝術照。對於照片被盜用一事，已報警。