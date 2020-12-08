隔11個月 成都爆本土疫情、5確診 患者家菜板檢出病毒

成都沙西市場展開核酸檢測。（取材自華西都市報）

四川成都近日新冠肺炎疫情 再起，目前確診者已達五例。對於當地為何會在時隔11個月後再爆發本土疫情，相關的病毒溯源調查仍在進行中。

中新社報導，成都市政府7日晚間召開新聞發布會指出，成都市郫都區當日累計確診兩例新冠肺炎本土病例。成都市衛健委主任謝強表示，截至當日20時，已追蹤到確診病例在成都密切接觸者55人，累計完成採樣2萬1615人，已完成核酸檢測 1827人。

據報導，患者一盧某某為69歲女性，無業，居住於郫都區郫筒街道太平村。12月6日因咳嗽、咳痰等症狀前往醫院就診。入院監測體溫36.2℃，肺部CT顯示雙肺散在分布磨玻璃影，該病例隨即按照規範流程隔離觀察，隨後確診。

患者二趙某某為71歲男性，為患者一的丈夫。於密切接觸者隔離檢測中檢出核酸陽性，結合胸部CT異常檢查結果，當晚確診。

來源：海客新聞

四川大學華西醫院感染管理部部長、臨床救治專家宗志勇表示，目前患者一病情較重，符合新型冠狀病毒肺炎重型標準。患者二目前沒有出現症狀，但CT提示其有病毒性肺炎的表現，不排除其有變化的可能性。

目前，當地已對病例及密接居住、停留過的郫都區人民醫院、郫筒鎮太平村等五大重點點位實施管控及環境消殺。

據悉，自當日晚間9時起，成都市郫都區郫筒街道太平村被劃定為中風險地區，並實施相應管控措施。成都市其他區域風險等級不變。

另據成都商報報導，四川省衛生健康委應對新冠肺炎疫情領導小組疾病防控專家組組長祝小平表示，目前當地開展患者行程軌跡大數據跟蹤。患者一軌跡比較局限，就在太平村附近。患者二活動軌跡相對較大，日常拉三輪車。

祝小平也透露，在對確診者盧姓婦人家中進行環境採樣時，檢測出七個陽性，這七個陽性主要是門把手、開關，冰箱裡面的一些食物，還有菜板都檢測出了陽性，表明病人家裡污染非常嚴重。

另據本報系聯合報報導，成都市衛生健康委員會8日上午通報，8日0至6時，再新增三例新冠肺炎確診病例。其中一人是從前一天確診病例的密切接觸者中篩查發現的，為盧姓婦人的孫女，另兩人是從盧姓婦人所居住的太平村居民核酸普篩中發現的。