兄弟情深！視障狗哥不敢跳台階 弟來回教

弟弟巨寶（左）見到哥哥（右右）未跳下，跳上階梯幫忙。（視頻截圖）

微博近日熱傳一對哈士奇狗狗的影片，只見一隻棕色的狗狗在台階上下跳躍，不停示範鼓勵另一隻視障狗狗跳下去。主人稱牠們是一對狗兄弟，失明的叫大寶，弟弟叫巨寶。影片讓許多網友「看哭了」，大讚弟弟就是大寶的「眼睛」 ：「我既是你的眼，又是你的拐杖」。

香港 01報導，影片中，巨寶見到視障的哥哥大 寶不敢跳下台階，便教哥哥跳下。片段所見，大寶在台階上甚是慌張，雙腳停在台階邊緣，此時巨寶在台階上來回跳動，上上下下像是做示範，又用口輕咬一下大寶，最終一對狗兄弟一起跳了下去。

據報導，狗主陳先生受訪稱，大寶的眼是看不見的，牠當時想自己下來，但下不來，所以巨寶才去幫哥哥，拍片前巨寶已經做了幾次這個動作，他馬上掏出手機 拍下。

陳先生表示，大寶是天生失明，「生下來就沒有眼球」，因為看不見，所以每到陌生環境都會這樣。見到大寶學會跳下這麼高的台階，陳先生深感欣慰，相信下次再上去時，牠就敢自己下來。

影片感動許多網友，大讚「這是信任的力量」、「牠總有另一雙眼睛為牠帶路」，「有時候，狗性比人性更真實，暖心，看哭了」。還有人有留言提到，因為狗隻的嗅覺靈敏，所以大寶聞到巨寶的氣味下降，才知道牠做了跳躍動作。也有不少網友留意到狗主也相當暖心，沒有因狗狗失明而遺棄牠。