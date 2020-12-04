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明年起 河南許昌晚上9時後 禁止跳廣場舞

記者呂佳蓉、蔡敏姿／北京4日電
廣場舞是不少中老年人熱愛的活動，但也引發噪音、爭搶跳舞場地等爭議。(中新社)
廣場舞是不少中老年人熱愛的活動，但也引發噪音、爭搶跳舞場地等爭議。(中新社)

大爺大媽在街上跳廣場舞，這道獨特風景將受法律「綁手綁腳」。河南許昌公布「許昌市文明行為促進條例」，其中一條規定，明年元旦起，晚上9時後禁止跳廣場舞，違者最高罰款500元人民幣（約77美元）。消息一出立即上了微博熱搜，引發熱議。

新京報報導，「許昌市文明行為促進條例」第17條規定，在公共場所進行廣場舞、唱歌等活動，應當控制音量，不得干擾他人正常生活、工作和學習。夏季每日21時至次日6時、冬季每日21時至次日7時，禁止進行以上產生雜訊的文體活動。

對違規者將給予警告，警告後不改正的，處以200元以上、500元以下罰款。該條例將於明年元旦實施。

這表示，許昌晚上9時後跳廣場舞將被禁止。

騰訊網報導，許昌市是河南省第一個對廣場舞時間立法的城市。此前，9時禁止跳廣場舞，在深圳寶安區與溫州等地都有類似規定，但是都以公約形式約束，許昌的立法要求在中國屬於罕見。

新規消息一出隨即引發熱議，有網友表示，「可以戴著藍牙無線耳機跳廣場舞，就不會影響別人了」；也有網友認為，「應從晚8時就禁止跳廣場舞」；亦有網友稱，「希望其他城市借鑒」、「為民除害」、「不用再忍受深夜噪音」、「建議全面推廣」。

另一方網友則認為，「廣場舞提倡健康，管太多」、「大爺大媽們要落淚了」。

廣場舞是不少中老年人熱愛的活動，但也引發噪音、爭搶跳舞場地等爭議。(中新社)
廣場舞是不少中老年人熱愛的活動，但也引發噪音、爭搶跳舞場地等爭議。(中新社)

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