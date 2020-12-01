安徽男童跪守癌母惹哭網友… 媽媽走了 找到失聯爸竟被掛電話

11歲男孩跪地守護肝癌病危的媽媽。（視頻截圖）

近日，網傳一段「安徽阜陽臨泉縣11歲男孩獨自跪地守候患癌母親」的視頻，令人淚目。澎湃新聞報導，孩子的舅舅袁先生11月30日表示，28日凌晨1時許，孩子的母親因肝癌晚期，在臨泉縣人民醫院去世。

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據安徽公共頻道官方微博11月26日報導，袁先生稱，他的妹妹袁金麗今年40歲，2016年患有乳腺癌，隨後癌細胞擴散至肝臟等器官。11月，袁金麗被確診肝癌晚期。他稱，網傳視頻拍攝於15日，當時，他的妹妹袁金麗剛住院沒多久，意識還清醒。孩子含著淚讓母親加油努力戰勝病魔，同時保證以後努力考上大學，好好報答母親。而袁金麗無法正常說話，只能用手掌撫摸孩子的臉龐。

前述報導還稱，據袁先生表示，其「妹夫」已經失聯多年，一直未能聯繫上。他希望孩子的父親可以回到臨泉，見一見家人。

報導指出，11月30日下午，安徽省阜陽市婦女聯合會一名工作人員表示，前述男孩的父母沒有領結婚證。而孩子的父親一直懷疑男孩並非其親生。據袁先生表示，當時做了親子 鑑定，結果證實孩子和父親確為父子關係。但在男孩三歲時，其父以買奶粉為藉口離家出走，至此未露面。但袁先生並未提供親子鑑定證明相關材料。

工作人員稱，男孩的願望是希望父親回來。但該縣婦聯致電男孩父親時，當男孩叫了一聲「爸」後，其父掛斷了電話。之後，縣婦聯再次致電男孩父親時，電話未接通。「現在男孩父親不露面，暫不能證實其存在遺棄的行為，因此無法強制追究其責任，後續還是以協商為主。」該工作人員說。

工作人員還稱，當地教育部 門已為其做好保學工作，男孩正在當地學校上學；此外，當地相關部門已啟動臨時監護和司法救助程序，目前男孩由其舅舅袁先生照顧。當地公安 機關已介入尋找男孩父親的工作。

袁先生表示，如果外甥的父親不願意照顧孩子，他願意將外甥撫養長大。

臨泉縣紅十字會工作人員稱，他們已為孩子開通捐贈通道。關於孩子的撫養權，當地民政局已介入此事。