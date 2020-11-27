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保母被子女攆走 99歲翁哭訴：一生沒有這麼孤獨過

中國新聞組／北京27日電
曹爺爺今年99歲了。（視頻截圖）
曹爺爺今年99歲了。（視頻截圖）

住在江蘇揚州99歲的曹爺爺經濟獨立，有四兒兩女，他和老伴前後請過六、七個保母都不滿意，直到請了保母胡女士照顧，對其非常滿意，其間還給她漲了工資。今年3月老伴逝世，其子女卻因鄰里流言把保母辭了，老人哭訴：「子女統一戰線針對我。」

來源：YouTube

北京晚報報導，曹爺爺教師出身，還是書法名家，經濟獨立，保母費由他自己承擔。

曹爺爺說，「從來少年的時候，我不喜歡哭，我現在想起來就要哭」。他表示，之前先後請過六、七個保母來照料生活，但自己和老伴都不滿意，直到兩年前請到了胡女士。

「這個保母真是和我有緣」，去年曹爺爺做手術，還額外給了保母8000元（人民幣，下同，約1216美元），以防萬一如果自己死了，希望她能夠照顧老伴。

曹爺爺哭訴保母被子女攆走。（視頻截圖）
曹爺爺哭訴保母被子女攆走。（視頻截圖）

不料今年3月，曹爺爺的老伴先走一步。老人好不容易走出悲傷，大兒子竟突然把保母辭掉了。曹爺爺說，「老伴兒死掉，保母也辭掉了，我一生沒有這麼孤獨」。

他曾叫孩子把保母請回來但被拒絕，「我問他們，我究竟有什麼錯，這32年來一分錢沒有問他們要過，我犯什麼錯誤」。

老人的孫女說，「奶奶死的時候，就發現保母對爺爺獻殷勤，我覺得過份了」；老人的小兒子說，「鄰里之間已傳出風言風語，搞的什麼樣啊，就像我的後媽一樣」。

保母胡女士說，「根本就沒有，人家100歲了，有什麼用啊」，她說，自己照顧老倆口，被人懷疑很寒心，今後不準備再做了。

對此網友表示，「既然子女害怕保母惦記財產，那就自己來照顧啊」、「鄰里傳言，明顯老人子女被嚇怕了…」、「說實話，保母確實要防，保母占走財產的事可太多了」。

曹爺爺過去是一名教師，還擅長書法。（視頻截圖）
曹爺爺過去是一名教師，還擅長書法。（視頻截圖）

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