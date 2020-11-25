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踩文革紅線？張藝謀新作「一秒鐘」金雞首映被取消

中國新聞組／北京25日電
張藝謀導演新作品「一秒鐘」在金雞獎影展的首映被取消。（取材自微博）
張藝謀導演新作品「一秒鐘」在金雞獎影展的首映被取消。（取材自微博）

第33屆中國電影金雞獎將於25日在廈門舉行，原定張藝謀執導、張譯等主演的電影「一秒鐘」將在金雞獎做為開幕影片在廈門首映，但傳出因「技術問題」取消在影展上映。法廣報導，早前曾有媒體指出，「一秒鐘」因拍攝文革的故事，疑似踩到北京的紅線，在柏林影展也被取消播映。

陳婷在微博發文。（取材自微博）
陳婷在微博發文。（取材自微博）

新京報報導，張藝謀導演的妻子陳婷發微博稱表示，「『一秒鐘』由於技術原因不能去廈門金雞獎首映了。影院上映後大家且看且珍惜吧」。陳婷隨後又發文表示，經官方通知，開幕片由「流浪地球：飛躍2020特別版」取代，並稱「一秒鐘太短，等待很漫長」。這一席話是否意有所指，引起外界猜疑。該報記者並連繫片方求證消息，不過對方沒有回應。

「一秒鐘」預定27日在中國上映，前一天將在北京舉辦首映活動。現上映的安排尚未傳出變動，但不少網民擔心上映也會被取消。

來源：中国电影频道 YouTube

「一秒鐘」講述1970年代中期，在物質與精神皆匱乏的年代，人們對電影的回憶與情懷。西北農村大叔，為看一場電影溜出農場，意外結識流浪兒小吉林，因一場電影結下了不解之緣。新任謀女郎劉浩存則和演員張譯搭伴而行，在西北大漠戈壁上經歷九死一生。

「一秒鐘」曾計畫2月在柏林影展全球首映，並可能參與角逐金熊獎，但最後同樣因「技術...
「一秒鐘」曾計畫2月在柏林影展全球首映，並可能參與角逐金熊獎，但最後同樣因「技術原因」而退出。圖為電影劇照。（取材自微博）

中央社報導，這並不是「一秒鐘」首次因為「技術原因」缺席影展，今年2月柏林影展時，該片就曾因為「技術問題」被取消放映。當時不少外媒與電影界人士推測，技術問題只是借口，主要是因為電影觸及文革議題，踩到北京的底線，才未被放行。

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