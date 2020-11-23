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畫壇巨匠林風眠誕辰120周年 紀念館梅州落成

中國新聞組／北京23日電
林風眠紀念館22日在廣東梅州落成開放，建築風格集客家特色與江南風情於一體。（新華社）
林風眠紀念館22日在廣東梅州落成開放，建築風格集客家特色與江南風情於一體。（新華社）

廣東省梅州市22日舉行林風眠誕辰120周年紀念活動，追懷畫壇巨匠林風眠的世紀業績，傳承弘揚林風眠的藝術精神，打響「世界客都」梅州文化品牌。

中新社報導，林風眠本名紹瓊、劍生，後易名鳳鳴，又名風眠，為現在梅州市梅江區西陽鎮閣公嶺村人。林風眠從法國巴黎國立高等美術學院畢業後，出任當時的國立北平藝術專科學校（現中央美術學院）校長兼教授，後受蔡元培之邀赴杭州主持籌辦國立藝術學院（現中國美術學院）並任院長，是中國近現代著名畫家、藝術教育家。

林風眠紀念館22日落成揭幕。梅州投入300萬元（人民幣，下同，約46萬美元）對林風眠故居進行修繕提升，同時投入2800萬元，建成集客家特色與江南風格，傳統技法和現代工藝於一體，紀念性和日常性相融匯的林風眠紀念館。該紀念館用地面積2200平方公尺、建築面積1900平方公尺。主體分上下兩層，首層通過陳列畫作、圖片、傳記等方式，全方位展現林風眠在梅州、歐洲、北京、杭州、上海、香港等地各個時期的事跡、藝術成就。

在林風眠誕辰120周年紀念大會上，梅州市政府與中國美術學院簽訂合作框架協議，雙方將在實施人才培養工程、助推產業發展振興、傳承發展林風眠美術文化等方面深化合作。大會還舉行了嘉應學院林風眠美術學院和梅州市林風眠藝術基金會揭牌儀式。

林風眠紀念館22日在廣東省梅州市梅江區落成開放，參觀者在林風眠紀念館觀看展品。（...
林風眠紀念館22日在廣東省梅州市梅江區落成開放，參觀者在林風眠紀念館觀看展品。（新華社）

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