「旭日旗」現南京師大！校方回應…網罵：當別人傻子？

南京師範大學的校園活動攤位上懸掛著幾幅日本「旭日旗」，引發爭議。（視頻截圖）

一張南京師範大學校園內高掛日本 軍旗「旭日旗」的照片，近日在網路上流傳，引發輿論強烈批評。南京師範大學校方日前發布致歉聲明，表示是學生誤將旭日旗當成了日本國旗。

根據網路上流傳的照片，可以看到南京師範大學在校園內舉辦活動，其中一個攤位上掛了幾面紅白光芒相間的旭日旗。校方表示，該活動是學校14日舉行的學生國際文化展示活動，負責日本攤位的學生誤將旭日旗當成日本國旗懸掛。

南京師範大學微博 19日發布「關於我校有關學院學生活動引發輿情的情況說明」表示，活動主辦方當天就發現該旗幟有問題，要求學生立即撤下。該學生也在網路上認錯與道歉了。

校方說明稱，引發輿情的關鍵在於負責日本展位的該同學將旭日旗當成是日本國旗，事發後，學校責成學院對該同學進行了嚴肅的批評教育 ，並要求學院和同學深刻反思檢討。

校方表示，此事暴露出學校在學生日常思想政治教育中存在薄弱環節，將就此次事件深刻反省，以此為鑑，採取切實措施，堅決避免類似問題再次發生。

象徵日本軍隊的「旭日旗」。（取材自維基百科）

旭日旗是日本帝國時期軍隊所使用的旗幟，如今僅有日本海上自衛隊沿用此旗，在亞洲多國則被視為是二戰日軍侵略的象徵。

對於校方的解釋，許多網民並不埋單，有人罵「一個大學生不知道日本國旗長啥樣？匪夷所思！」「精日就說精日，搞錯了是把別人當傻子嗎？」「這是南京啊！這是30萬英魂的故鄉啊！！」「這應該是常識吧，更何況是在南京發生這種事！」