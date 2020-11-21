我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1191萬例 康州破10萬

任期結束前 川普搶端政策 降低處方藥價格

「旭日旗」現南京師大！校方回應…網罵：當別人傻子？

中國新聞組／北京21日電
南京師範大學的校園活動攤位上懸掛著幾幅日本「旭日旗」，引發爭議。（視頻截圖）
南京師範大學的校園活動攤位上懸掛著幾幅日本「旭日旗」，引發爭議。（視頻截圖）

一張南京師範大學校園內高掛日本軍旗「旭日旗」的照片，近日在網路上流傳，引發輿論強烈批評。南京師範大學校方日前發布致歉聲明，表示是學生誤將旭日旗當成了日本國旗。

根據網路上流傳的照片，可以看到南京師範大學在校園內舉辦活動，其中一個攤位上掛了幾面紅白光芒相間的旭日旗。校方表示，該活動是學校14日舉行的學生國際文化展示活動，負責日本攤位的學生誤將旭日旗當成日本國旗懸掛。

南京師範大學微博19日發布「關於我校有關學院學生活動引發輿情的情況說明」表示，活動主辦方當天就發現該旗幟有問題，要求學生立即撤下。該學生也在網路上認錯與道歉了。

校方說明稱，引發輿情的關鍵在於負責日本展位的該同學將旭日旗當成是日本國旗，事發後，學校責成學院對該同學進行了嚴肅的批評教育，並要求學院和同學深刻反思檢討。

校方表示，此事暴露出學校在學生日常思想政治教育中存在薄弱環節，將就此次事件深刻反省，以此為鑑，採取切實措施，堅決避免類似問題再次發生。

象徵日本軍隊的「旭日旗」。（取材自維基百科）
象徵日本軍隊的「旭日旗」。（取材自維基百科）

旭日旗是日本帝國時期軍隊所使用的旗幟，如今僅有日本海上自衛隊沿用此旗，在亞洲多國則被視為是二戰日軍侵略的象徵。

對於校方的解釋，許多網民並不埋單，有人罵「一個大學生不知道日本國旗長啥樣？匪夷所思！」「精日就說精日，搞錯了是把別人當傻子嗎？」「這是南京啊！這是30萬英魂的故鄉啊！！」「這應該是常識吧，更何況是在南京發生這種事！」

日本 教育 微博

上一則

佣金案續審／于文鳳：若為周星馳女友 索錢會多兩個零

下一則

杜魯多不後悔逮孟晚舟 趙立堅連3問駁斥

延伸閱讀

日本新冠肺炎增2425例創新高 14人死亡

日本新冠肺炎增2425例創新高 14人死亡
日本第三波疫情來襲 近9成企業將不辦尾牙、春酒

日本第三波疫情來襲 近9成企業將不辦尾牙、春酒
中日聯合調查：近九成日本人對中國印象不好

中日聯合調查：近九成日本人對中國印象不好
日本單日2259確診 東京最高警戒

日本單日2259確診 東京最高警戒

熱門新聞

王姓女教師和武姓男教師同年入職，女方婚前已和他發生性行為。(取材自微博)

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

2020-11-15 10:00
周立齊因為2012年偷電動車被捕時說的這句「打工是不可能打工的」，一度被譽為不打工的「精神領袖」。（視頻截圖）

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

2020-11-14 10:00
小娟剪掉男子的生殖器並將他殺害。（取材自上海熱線）

先剪生殖器後殺人… 江蘇51歲大媽狠心復仇 網友讚烈女

2020-11-13 10:00

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
一名女子為想換取工作機會 ，竟接受假中介開出陪睡8天的要求。此為示意圖，非新聞當事者。(取材自免費圖庫PAKUTASO)

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

2020-11-13 08:00
網傳涉事護士的照片。（取材自微博）

畸戀!護士在副院長家樓頂上吊 遺書曝曾為他打胎

2020-11-17 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論
集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」
CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨

CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨

快看世界／AP事實核查：川普律師團記者會充滿不實指控

快看世界／AP事實核查：川普律師團記者會充滿不實指控
川普長子小唐納 也確診染疫

川普長子小唐納 也確診染疫