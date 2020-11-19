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13歲童受困電梯 呼救後蹲地寫作業 網驚：太淡定了吧

中國新聞組╱上海19日電
13歲男孩趙宏偉電梯裡受困，竟還能淡定寫作業。（取材自揚子晚報）
13歲男孩趙宏偉電梯裡受困，竟還能淡定寫作業。（取材自揚子晚報）

蘇州工業園區一名13歲男童，正打算從家裡出發去學校上課，進入小區電梯後，發現電梯故障後，他按下電梯故障報警按鈕，然後不慌不忙地打開書包，拿出作業本，安心寫起了作業，網友看了直呼「太淡定」。

https://www.youtube.com/watch?v=m4PATRDj6sk影音來源：YouTube

揚子晚報報導，被困男童名叫趙宏偉，就讀唯亭學校，在確定電梯出現故障後，他便大聲呼救，然而無人應答；之後便按下電梯故障報警按鈕，和電梯維修人員報告事故，獨自等候救援人員的到來。等待救援人員的空隙，他默默地從書包裡拿出了作業本，淡定地站在電梯裡寫起了作業，站著寫累了，便蹲下來繼續寫。大約20分鐘後，救援人員趕來將電梯門打開，男孩衝出電梯直奔學校。

報導指出，他事後表示，當時並不害怕，只擔心上學會遲到，因為恰巧有兩道題目沒做出來，便拿出作業來繼續思考；「有兩道計算題之前沒做出來，當時就想再看一下，結果最後做出來了。」

蘇州工業園區唯亭學校副校長潘寧表示，「這個孩子很讓人佩服，淡定地面對電梯故障，科學求助的同時，還能專注學業，這和老師、家長的教育密不可分。我們將繼續加強學生的安全教育，切實提高孩子的安全意識和自我防護能力。」

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