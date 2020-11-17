遊客重慶景區落河 英領事跳水救人

史雲森（下）跳水救人。（取材自上游新聞）

1月14日，重慶中山古鎮，一名女遊客拍照時不慎滑入水中。一名白髮男子見狀後隨即跳入水中並將她救起。事後，媒體發現該名男子為61歲的英國 駐重慶總領事館總領事史雲森（Stephen Ellison），17日才上任。

據網易新聞報導，在發現女大學生落水後，英國駐重慶總領事史雲森正巧在附近，聽到人群驚呼，看到一名年輕女孩落水，情況非常危急，便立即脫鞋跳下水，連手表也來不及摘，奮力將已失去知覺的女孩托出水面，並將女孩安全送上岸。

來源：China Daily YouTube

據人民日報微博 ，因史雲森救援及時，女孩上岸後很快恢復知覺，「當地村民為史雲森找來乾淨衣服換上」。

英國駐重慶總領事館官方微博則發文證實，跳水救人的外國人，正是新任英國駐重慶總領事館總領事史雲森。他曾獲得北京 國際鐵人三項比賽的年齡組冠軍。史雲森是英國駐重慶總領事館設立以來的第七任總領事。本月初，他曾用中文錄製了一條影片，正式宣布他將赴重慶工作。

另據紅星新聞報導，史雲森表示，能救到一條生命是這次旅程中讓他最快樂的事情。他也感受到了當地村民的熱情好客。史雲森說，游上岸之後村民們主動圍了過來，將他帶回河邊的家。他們給他換上乾衣服，給他食物和咖啡暖身，臨走前還贈予他一幅6米長的中山古鎮畫卷。

史雲森17日上任英國駐重慶總領事館總領事。（取材自上游新聞）

史雲森今年61歲，11月17日正式任職總領事。曾是一名具有30年豐富經驗的土木工程師，並曾參與港珠澳大橋建設，閒暇時喜歡藝術，熱愛滑雪及自行車，並曾獲得去年北京國際鐵人三項賽的年齡組冠軍。

事發當天是周末，史雲森獨自一人前往中山古鎮游玩，也是首次到重慶郊區游玩。史雲森指出，事情發生得很突然，但認為這是他應該做的事情。他又稱，自己沒有感到害怕，也沒有感覺到水很冷，唯一的擔心的就是錯過救人時機。在上岸後看到女孩逐漸恢復意識，心中的一顆石頭終於落地。

網友則紛紛在英國駐重慶總領事館微博上留言，「按讚！」、「鼓掌」、「好人一生平安」、「可愛又可敬的人」。