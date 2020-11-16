我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1103萬例 德州死亡破2萬

日媒：RCEP上路料增中國存在感 撼動亞洲貿易

最強掃地僧！北大保安背1.5萬英文詞彙 能流利對話留學生

中國新聞組／北京16日電
許文龍表示：「因為有所學才能真正體會到『北大保安』四個字真正的含義。」他還透露了以後的打算：明年本科畢業後，希望繼續攻讀研究生挑戰自己。（取材自微博）
許文龍表示：「因為有所學才能真正體會到『北大保安』四個字真正的含義。」他還透露了以後的打算：明年本科畢業後，希望繼續攻讀研究生挑戰自己。（取材自微博）

「北大保安小哥英語詞彙量1萬5000」近日成為微博熱門話題，網友把他們稱為最強「掃地僧」。北京大學日前舉辦第一屆「爭做數一數二的保安員」評選會，20名保安員各自展現「內功」，有人自學電腦編程，有人3年背了1.5萬個單詞，能與留學生流利對話，幫助他們。

香港01報導，曾參加高考考上本科的保安許文龍，上專業課之餘，每天堅持背英語單詞，三年來積累詞彙量逾1萬5000個。許文龍今年8月值勤時，看見一位留學生神情焦急，因不諳中文而難以求助。關鍵時刻，許文龍用英文問對方：「我能為你做什麼？」得知對方身體不適，更馬上帶他前往北大校醫院急診室。由於許文龍全程運用英文對答如流，口語能力得到對方稱讚。

回顧當時的情景，許文龍感嘆稱：「我感到自豪，因為有所學才能真正體會到『北大保安』四個字真正的含義。」許文龍還說，為了更好服務北大師生，明年本科畢業後，如果還有時間和精力，他要繼續攻讀研究生。

北大官方微博也發文肯定校園內的保安員，指他們就像武俠小說中深藏不露的「掃地僧」，不僅有守護校園的武功，還有隱藏智慧的「內功」。

過去20多年北大保安隊先後有500餘名保安考學深造。（取材自北京大學新聞網）
過去20多年北大保安隊先後有500餘名保安考學深造。（取材自北京大學新聞網）

實際上早在1995年，「北大保安高考第一人」張俊成就曾上演過「掃地僧」傳奇。他當時通過成人高考考上北京大學法律系（專科），畢業後成為山西長治市一所中等職校的校長。過去20多年，北大保安隊先後有500多人通過考試獲得深造機會，有人考取大專或本科學歷，還有人考上研究生，更有人畢業後成為大學老師。

到北大當保安的青年可以分為兩類：一類是懷著「北大夢」，有著明確的學習規畫，立志成為北大學子。還有一類可能是被分到北大，一開始沒有考學的想法，但每天在學習氛圍濃厚的校園耳濡目染，開始追逐考學夢。

北京 微博 留學生

上一則

見童卡車窗、出手相救 男「一個動作」激怒家長險挨告

下一則

河南1家6口被殺 同村嫌犯跳河亡 還有家屬追凶失聯

延伸閱讀

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」
陸生入境遭嚴查 沒收電腦

陸生入境遭嚴查 沒收電腦
白登上台 或改變H1B薪水標準

白登上台 或改變H1B薪水標準
哈佛留學生上網課「被孤立」 嘆教授不通融課程選擇

哈佛留學生上網課「被孤立」 嘆教授不通融課程選擇

熱門新聞

廣東搗毀一處賣淫窩點。（取材自「北美崔哥之江湖」）

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

2020-11-12 12:00
中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取自觀察者網）

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

2020-11-08 09:52
武漢一名女計程車司機日前載送一位女性乘客，聽到對方要求「開快一點」，沒想到在行經隧道時，就驚覺後方女乘客「不見了」。（取材自微博）

武漢隧道驚魂…女乘客催開快點 司機回頭「後座空了」

2020-11-08 12:00
王姓女教師和武姓男教師同年入職，女方婚前已和他發生性行為。(取材自微博)

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

2020-11-15 10:00
一名女子為想換取工作機會 ，竟接受假中介開出陪睡8天的要求。此為示意圖，非新聞當事者。(取材自免費圖庫PAKUTASO)

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

2020-11-13 08:00
小娟剪掉男子的生殖器並將他殺害。（取材自上海熱線）

先剪生殖器後殺人… 江蘇51歲大媽狠心復仇 網友讚烈女

2020-11-13 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師
川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」

川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」
凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他
川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

川普重大破壞 美選後政局迅速惡化
敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白

敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白