最強掃地僧！北大保安背1.5萬英文詞彙 能流利對話留學生

許文龍表示：「因為有所學才能真正體會到『北大保安』四個字真正的含義。」他還透露了以後的打算：明年本科畢業後，希望繼續攻讀研究生挑戰自己。（取材自微博）

「北大保安小哥英語詞彙量1萬5000」近日成為微博 熱門話題，網友把他們稱為最強「掃地僧」。北京 大學日前舉辦第一屆「爭做數一數二的保安員」評選會，20名保安員各自展現「內功」，有人自學電腦編程，有人3年背了1.5萬個單詞，能與留學生 流利對話，幫助他們。

香港01報導，曾參加高考考上本科的保安許文龍，上專業課之餘，每天堅持背英語單詞，三年來積累詞彙量逾1萬5000個。許文龍今年8月值勤時，看見一位留學生神情焦急，因不諳中文而難以求助。關鍵時刻，許文龍用英文問對方：「我能為你做什麼？」得知對方身體不適，更馬上帶他前往北大校醫院急診室。由於許文龍全程運用英文對答如流，口語能力得到對方稱讚。

回顧當時的情景，許文龍感嘆稱：「我感到自豪，因為有所學才能真正體會到『北大保安』四個字真正的含義。」許文龍還說，為了更好服務北大師生，明年本科畢業後，如果還有時間和精力，他要繼續攻讀研究生。

北大官方微博也發文肯定校園內的保安員，指他們就像武俠小說中深藏不露的「掃地僧」，不僅有守護校園的武功，還有隱藏智慧的「內功」。

過去20多年北大保安隊先後有500餘名保安考學深造。（取材自北京大學新聞網）

實際上早在1995年，「北大保安高考第一人」張俊成就曾上演過「掃地僧」傳奇。他當時通過成人高考考上北京大學法律系（專科），畢業後成為山西長治市一所中等職校的校長。過去20多年，北大保安隊先後有500多人通過考試獲得深造機會，有人考取大專或本科學歷，還有人考上研究生，更有人畢業後成為大學老師。

到北大當保安的青年可以分為兩類：一類是懷著「北大夢」，有著明確的學習規畫，立志成為北大學子。還有一類可能是被分到北大，一開始沒有考學的想法，但每天在學習氛圍濃厚的校園耳濡目染，開始追逐考學夢。