專家：中國延長退休年齡 只是時間問題

延遲退休 真要來了？近日新華社發布的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第14個五年規畫和2035年遠景目標的建議》（以下簡稱《建議》）中，有關「延遲法定退休年齡」的部份引起民眾熱議。有專家指，中國 實施延長退休年齡勢在必行，只是時間問題。

香港中通社報導，專家稱，建議明確提出「實施漸進式延遲法定退休年齡」。其中，「實施」十分搶眼，這意味著延遲退休將要從此前的研究層面，變成現實。

目前，退休年齡因性別與職業不同有所差別，但都介於55歲至60歲之間，這是根據1951年制訂的《中華人民共和國勞動保險 條例》。但隨著人均壽命延長，老年人口愈來愈多，「延遲退休」的討論一直出現在中央政策規畫中，但用字從「研究」、「小步慢走」到如今的「實施」，延遲退休似乎已勢在必行。

報導指，中國人民大學中國社會保障研究中心副主任楊立雄表示，與十年前相比，隨著中國老齡化程度加快，以及人口出生率降低，人們對延遲退休的認識寬容很多，也更能接受了。

據了解，目前業界人士討論較多的主要有兩種方案。第一種是先將男女退休年齡統一到60歲，再同時延長男女退休年齡；另一種方案是男女各自延長，女性延長步伐比男性快，最終統一男女性退休年齡。

楊立雄表示，應該選擇第一種方案，因為部分女性50歲就退休，年齡太早。男性在女性統一到55歲之後，也開始起步延長，當女性的退休年齡延遲到60歲，男性應該延遲到了62、63歲，然後再一起統一延遲到65歲。