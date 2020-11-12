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雙11直播大爆發 時薪3000元搶主播

中國新聞組／香港12日電
今年「雙十一」前夕，湖南平江的百餘家企業在長沙黃興路步行街直播帶貨。(中新社)
今年「雙十一」前夕，湖南平江的百餘家企業在長沙黃興路步行街直播帶貨。(中新社)

「還有主播嗎？10號和11號晚場有空嗎？有的趕緊Call我！」2020年，中國直播電商逆勢爆發，顏值高、能帶貨的主播們也成為這個雙11期間的香餑餑。有商家甚至提出3000元人民幣（約452美元）的時薪搶招人，深怕在這狂歡購物節中，漏了每一分一秒的直播進帳。

來源：YouTube

大公報報導，伴隨着直播模式在整個電商領域佔比增加，MCN機構（Multi-Channel Network縮寫，指新型的網紅自媒體運作模式）紛紛拋出橄欖枝搶招主播。

浙商企業蚊子會電商孵化器創始人吳蚊米指出，在雙11期間，好幾個直播間都是24小時不間斷直播，「主播們分3-4班輪班上崗，確保每位打開淘寶直播的消費者，隨時都能看到我們的商品」，一到晚上，這裡近60個房間裡都有負責不同商品的主播，「隔着房間門都能聽到吆喝聲，跟打仗一樣」。

事實上，每一場直播對於主播而言都是打仗。蚊子會簽約主播蘿莉媽從業三年，經歷過三次雙11。在她眼中，直播帶貨從未像今年那樣受重視，「身邊的主播們如雨後春筍般冒出來，而且一個比一個拚命」。

蘿莉媽主要賣的是母嬰商品，「跟其他商品略有不同，我們的消費對象有的會在凌晨餵奶的時間刷刷直播間下單；有的會在小孩讀書的時段（上午9點至下午4點）下單；也有在8點至12點的購物高峰期下單，所以我們會圍繞這些時段來打爆款商品。」

為保證按時上播，蘿莉媽把被子和枕頭帶到了直播間，下播後就合衣睡在沙發上。不僅如此，為了節省吃飯的時間，不少主播都運來了一箱箱的泡麵和能量棒，「餓的時候就對付一下」。

怎樣的主播最受品牌方的歡迎？吳蚊米指出，第一是顏值高，第二是有銷售意識，外帶技能例如能雙語直播則是加分項。「雖然顏值很重要，但光漂亮在直播行業是混不久的，你需要有強烈的銷售意識，要知道怎樣在短短的時間裏把銷售節奏帶起來。」吳蚊米坦言，作為電商孵化器，機構看的還是最終的銷售數據。「誰的業績最高，誰就是我們的TOP主播。」

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