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雙11商標是誰的？阿里、京東狀告知產局

中國新聞組／北京12日電
圍繞雙11商標的兩起商標行政案件在北京知識產權法院開庭審理。（取材自上游新聞）
圍繞雙11商標的兩起商標行政案件在北京知識產權法院開庭審理。（取材自上游新聞）

雙11商標是誰的？阿里巴巴與京東團體纏訟多年。國家知識產權局複審認為，涉案商標在廣告等服務上的註冊應予維持，但在其餘多項服務上應予撤銷。阿里、京東均表示不服，分別將國家知識產權局起訴至北京知識產權法院。10日下午，這兩起商標行政案件在北京知識產權法院開庭審理，兩案均未當庭宣判。

上游新聞報導，2011年11月1日，阿里集團申請註冊「雙11」文字商標，並於2012年12月28日獲准註冊。該商標是阿里巴巴最早提交的雙11商標之一。

2018年11月13日，京東公司認為，阿里巴巴公司在2015年11月13日至2018年11月12日期間內，未對訴爭商標進行真實、有效的商業使用，故針對訴爭商標向國家知識產權局提起連續三年未使用撤銷申請。

今年5月26日，國家知識產權局經復審認為，阿里巴巴公司提交的證據可以證明在指定期間內，其通過設置活動規則、微博的宣傳，以及其他媒體對雙11相關晚會及成交額的報導等，訴爭商標起到了為品牌合作方進行廣告宣傳、替其產品進行推銷的作用，故可以認定阿里巴巴公司就訴爭商標進行真實、有效的商業使用。固在前述服務上的註冊予以維持。

但京東公司表示，雙11是對每年11月11日購物節的一種習慣性表達，不止於電商，進而全社會共同參與，其應屬於公共語言的範疇，不應落入私權壟斷的範圍。

京東還指出，阿里集團在舉辦購物節時，多是與其他商標結合使用，如天貓雙11字樣。這種使用的實質，是在使用天貓商標而非雙11商標。

另外，註冊商標是以全文字形式的「雙十一」，但阿里集團在使用中多採用雙11、11.11等形式，這不應認定為對涉案商標的使用，在2015年至2018年間，阿里集團對涉案商標並未進行商標性使用，故應依法予以撤銷。

阿里集團主張，其是「雙十一」購物節的創始方。2009年，阿里集團首次將雙11運用於線上促銷活動，於2011年申請商標註冊並獲批。每年的促銷活動期間，在廣告宣傳、商家促銷協議、店鋪裝飾等環節，阿里集團都會將雙11字樣應用於參與促銷活動的產品中，使得消費者能夠區分服務來源，識別促銷商品。

報導指出，京東和阿里關於雙11商標權的紛爭已經持續多年，最早可追溯至2014年。2014年雙11前夕，天貓發出一封通知函，稱其為雙11商標的權利人，其他任何企業或個人的相關使用行為構成商標侵權。為此，阿里巴巴方面將保留依法追究其法律責任的權利。此言一出，隨即引發了一場關於雙11的商標爭論。

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