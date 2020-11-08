想出國返校 中國留學生瘋找疫苗

留學生依雯（化名）在出國前先接種新冠疫苗。（取材自澎湃新聞）

最近，一個「留學生疫苗 交流」微信群裡，火熱討論哪裡才能打到新冠疫苗。這已經是第11個群了，群成員超過200人。

澎湃新聞報導，歐美第二波疫情來勢洶洶，早前回國的留學生希望能接種新冠疫苗後返校。這些留學生中有打到國藥疫苗的，也有打到科興生物疫苗的，更有排上隊卻與疫苗失之交臂的，而更多的留學生，仍在等待與觀望。

報導指出，浙江永康的依雯（化名），本來在英國 伯明翰大學讀大二，3月18日回國。她從預約到接種，只等了兩天，10月14日在當地衛生院接種了第一針新冠疫苗，一針228元，28天後接種第二針。

而廣州小陳（化名）就沒那麼幸運了，她找了兩個月，還沒打到疫苗，她正努力打聽浙江的疫苗接種。「打了一早上的電話，最後得知義烏500支疫苗已經全部接種完畢，下一批疫苗到達時間未定。」最終把11月5日飛倫敦的機票改簽到了明年1月。

留學生依雯（化名）接種的新冠疫苗商品名為「克爾來福」，生產廠家為SINOVAC（科興控股生物技術有限公司）。（取材自澎湃新聞）

據報導，目前中國已有四款疫苗正式進入三期臨床試驗階段，還未上市。其中，國藥集團研發的兩款滅活疫苗均已納入緊急使用範圍。那麼，緊急使用人群是否可以考慮進一步擴大至留學生？專家給出了不同的意見。國家衛健委疾病預防控制專家委員會委員盧洪洲表示，目前來看疫苗還是比較安全的，可以考慮擴大緊急使用範圍。但流行病學家姜慶五則說，目前疫苗還在三期臨床試驗階段，有效性、安全性還待驗證，緊急使用範圍不應進一步擴大。

依雯按計畫將接種第二針疫苗，她預定明年1月返回英國。不過英國第二波疫情迅速蔓延，11月5日開始「封城」，直至12月2日。依雯說，等出國了「我還是會小心翼翼」。