兒媳3年狂買百雙鞋…婆婆嗆兒：管管你老婆

三年時間裡，王先生的老婆買了很多雙鞋。(取材自處州晚報)

中國 一名王姓男子近日有點煩，因為三年時間裡，他的老婆買了100多雙鞋，最多的時候一個星期買了十幾雙，家裡到處都是鞋、鞋、鞋……勤儉的老媽不淡定了，勸他要好好管管兒媳，但兒媳很堅持，表示購物是樂趣，消費在承受範圍內。一頭是母親，一頭是妻子，王先生夾在中間左右為難。

瀟湘晨報報導，「長靴、短靴、馬丁靴，涼鞋、單鞋、樂福鞋……一年四季，不同的款式，不同的色系，不同的跟高……加起來足足有100多雙。」王先生展示了他家的鞋櫃，上面擺滿各式女鞋，當下流行的款式、顏色一應俱全，可謂是琳瑯滿目。

王先生和妻子劉女士是大學同學，畢業後便邁入婚姻的殿堂，這些年來感情一直很好。「我老婆沒有別的愛好，就是喜歡買東西，尤其喜歡買鞋。」王先生說，婚後近三年內，劉女士買了100多雙鞋子，平均十天買一雙，最多的時候，她一口氣買了十幾雙鞋。

這些鞋子價格不貴，平均每雙200元人民幣 左右，「但數量實在太多，家裡五個鞋櫃滿滿噹噹，床底都騰出來放鞋了。」王先生說，這麼多鞋子妻子根本穿不過來，大多都躺在鞋櫃裡閒置。

雖然家裡已有些「爆倉」，但劉女士依然每天沉浸在「買買買」的樂趣中。劉女士覺得自己有權支配自己的工資，雖然購物頻繁，但買的東西大多不貴，基本都是生活必需品，消費一直在承受範圍內。

劉女士對於網購的熱愛，讓老一輩人有些接受不了。去年王先生的女兒出生後，王先生的母親李阿姨搬來照看孩子，「兩代人的消費觀念差別很大，朝夕相處後矛盾就顯現出來了。」

最近，李阿姨實在按捺不住內心的不滿，私下抱怨兒媳「買太多鞋子」，並希望王先生能「管管老婆」，別再買這麼多東西了。

「我只有三四雙鞋，衣服鞋子穿破了才買新的，兒媳買了100多雙鞋子，這得穿到什麼時候啊。」李阿姨表示，現在的年輕人生活條件好了，但錢還是得省著花，「現在家裡每天有快遞，我看大多數東西都是多餘的，太浪費了。」

但劉女士卻不這麼想，「我也沒別的興趣，買東西是我工作之餘的消遣，也是我的樂趣所在，既買了家裡的日常用品，也讓我得到快樂。」此外，她與老公彼此財務獨立，都是「各賺各的，各花各的」，談不上「誰管誰」。