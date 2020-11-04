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約會矽膠娃娃 京農民工盛裝 店主：看到被壓抑人性需求

中國新聞組╱北京4日電
不少男人到矽膠娃娃「成人體驗館」尋求慰藉。(取材自澎湃新聞)
不少男人到矽膠娃娃「成人體驗館」尋求慰藉。(取材自澎湃新聞)

繼廣東深圳、廣西南寧等多地出現矽膠娃娃「成人體驗館」引發關注後，北京也出現類似的成人體驗館。在北京三里屯經營成人體驗館的劉政（化名）表示，農民工為和娃娃「約會」，來店前都會精心打扮一番。

影音來源：YouTube

健康時報報導，矽膠娃娃是一種仿真人成人性用品，按照1:1的比例製成，充氣後比較柔軟，有彈性，皮膚與真實人體相似，從而代替真人來滿足生理需求。從半年前開業至今，劉政的店已接待服務500多位客人。

光臨劉政店裡的顧客以二、三十多歲成年男性居多，大多是在北京打工的外來務工人員，有白領、普通打工者，也有高校大學生。

據報導，劉政的店此前接待過一位25歲左右的男性，和女朋友已異地戀5年，女友擔心時間長男友會變心、出軌，於是主動聯繫店家，並推薦男友來這裡體驗，顧客說女友的理由是因為那樣「既安全又不會移情別戀」。類似的還有懷孕的妻子會推薦丈夫來這裡體驗，一旦妻子生產後便自覺離開，此後再也沒有來過。

還有一些在北京打工的農民工，常年在外，一年回不了幾趟家，性成為他們無法得到充分滿足後又迫切需要的問題。劉政說，別看這些農民工平時風塵僕僕，每次他們在來店之前都會精心打扮一番，哪怕只是與一個娃娃「約會」，甚至曾經還有打工者天天來。

另外，還有失戀後情感遭受重創的年輕男子，也會來店裡抱著娃娃尋求安慰。

劉政說：「有些男性是資深的『矽膠娃娃控』，除了平時來店裡體驗外，家裡還有很多的娃娃，他們以研究、收藏和使用這些娃娃為樂，這些人對於娃娃的品牌、質量、性能等方面甚至比我都要精通。」

報導說，像劉政的店一樣，大多數成人體驗館不設招牌，藏身在高層寫字樓、公寓或酒店內，很多店在網上標註是「SPA按摩」的旗號，服務價格普遍在一次人民幣200元左右，最貴的一次1000元。

在劉政店裡曾經有發生過「傷害娃娃」事件。「客人走後，使用過的娃娃被揉成一坨，甚至把娃娃折斷、在娃娃身上亂打、亂咬。有些人進門前是文質彬彬的白領，但門關上後那就是另一個人。」劉政說，「我理解這些長期被壓抑的他們。」

與真人大小的仿真矽膠娃娃。（取材自健康時報）
與真人大小的仿真矽膠娃娃。（取材自健康時報）

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