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BBC：中植樹造林 碳吸收作用「被低估了」

中國新聞組／綜合報導
中國正推進大型計畫來保護和擴大森林植被面積。(Getty Images)
中國正推進大型計畫來保護和擴大森林植被面積。(Getty Images)

中國最近宣布2060年達成零淨排放值的目標，而大舉植樹造林的政策很可能擔當重要的角色。BBC報導，一個國際團隊近日在《自然》（Nature）科學期刊發表報告，指中國發現有西南部及東北部兩個地區新造樹林對二氧化碳的吸收程度被低估了。

該團隊表示，兩個地區加起來，占中國整體陸地「碳匯」的36%。碳匯（carbon sink，又稱碳吸儲庫）是指任何可以對碳化合物吸引多於排放的「倉庫」——比如泥炭地或者森林等，因為它能夠降低大氣中的二氧化碳濃度。

據報導，中國是世界上最大的溫室氣體二氧化碳排放國，占全球排放量的28%左右。但是，近年中國最近宣布2060年達成零淨排放值的目標，將需要在能源生產和增加陸地碳匯方面有重大的改變，」研究報告的作者之一、北京中國科學院大氣物理研究所的劉毅教授說。

報導稱，中國的綠色植被增長已經有一段時間了。最近數十年已經新種了數以十億計的樹，來抵抗沙漠化和水土流失，同時還發展起了蓬勃的木材和造紙產業。

新的研究對於這些新增樹木能吸收多少二氧化碳進行了更精密的估算。這當中包括林業紀錄、衛星遙感的植被綠色度測量，土壤水分供應情況；還有從太空觀察以及地面空氣直接採樣獲取的二氧化碳觀測數據等。

報告的第一作者、大氣物理研究所的科學家王婧說，「通過研究中國氣象局收集的二氧化碳數據，我們已經能夠對中國樹林吸收了多少二氧化碳進行定位和量化計算。」

報導指出，此前被低估的兩個碳匯地區是在中國西南部的雲南、貴州和廣西三個省份，占中國陸地碳匯的31.5%；以及東北部，主要是黑龍江和吉林省，占中國陸地碳匯的4.5%。

這個科學家團隊補充說，將這些數據放在整個語境中就是，中國在2017年因為化石燃料使用而排放了2.67拍克（petagram，一拍克等於10億公噸）的二氧化碳。

另一名聯合作者、英國愛丁堡大學的保羅·帕爾默教授（Prof Paul Palmer）表示，樹林碳吸儲庫的規模或許令人們驚訝，「我們匯集了一系列實地測量和衛星數據的證據，對中國碳循環得出了一個前後一致並且站得住腳的說法。」

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