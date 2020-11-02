300米路鋪298條減速帶 開車司機：結石都震掉了…

涉事路段被鋪上大量減速帶。（取材自瀟湘晨報）

馬路舖設減速帶，目的是為了強制讓車輛減速，但湖南長沙濱河路，一段300米路段上竟安裝了298條減速帶，令路過的司機苦不堪言，有人謔稱「臉上、身上肉都在抖動，結石都能震掉」；當地交警回應，施工單位未獲審批，現已拆除。

瀟湘晨報報導，這段長沙「最長減速帶」濱河路與望龍路口出現，300米的路程鋪設了298條減速帶。該路段是雙向車道，而減速帶都集中在其中一側，就有車輛會趁對向車道沒有車時，直接駛入對向車道或者中途拐入對向車道，也有騎機車民眾會直接騎在路中間，避開減速帶的顛簸，看起來相當危險。

「還沒完，居然還沒完。」陳先生以30公里每小時的速度，行駛在減速帶上，花了大約36秒，他初步估算，舖有減速帶的道路大約長300米。

「這截路，雖然只花了36秒，但第一次覺得36秒這樣長，臉上、身上的肉都在抖動。」陳先生稱，這樣的路讓他想起了一個段子，有人開著拖拉機，行駛在顛簸的路上，想把身上的結石抖掉， 「底盤高、減震好的車，可能感覺還行，要是減震不好的車，開著真難受，感覺就是在抖結石」。

據報導，在這條短短300米長的道路上，車流量並不小，不時有小轎車、貨車、出租車 、駕校的教練車等車輛排起長隊通行。道路兩側沒有設置人行道和非機動車道，但是不時有行人從機動車道上走過，還有騎自行車的和騎電動摩托車的市民駛過。

因為地處彎道，雙向車輛通過該路段時都會降低速度，尤其是這條由東往西方向的減速帶，的確對車輛減速起到了一定的作用。

同時，也出現了新的情況。有的車輛會選擇減速通過減速帶，也有不少車輛在觀察到對向車道沒有車時，直接駛入對向車道或者中途拐入對向車道，避讓減速帶。

還有不少騎非機動車輛的市民，在由東往西方向行駛時，因為無法忍受減速帶帶來的顛簸，直接行駛在馬路的正中間，非常危險。

300米道路鋪設298條減速帶。（視圖截頻）

然而為什麼會這樣鋪設？原來是因為附近正在施工，只剩一條道路可通過，這條道路非常窄且車速快，而工地的大門剛好在路邊，一共有30多個工人，考量來往車輛和工人的安全，才決定在靠近工地的這段路上，鋪上連續的減速帶。密密麻麻的減速帶幾乎看不到盡頭。10月30日舖設後就被民眾抗議，目前，交警部門已責令建設單位限期內將該減速帶連夜拆除，從安到拆不足兩日。