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中國22城疫後經濟復甦 賣地收入500億

中國新聞組／北京2日電
多個城市集中出讓土地，截至10月26日，全國超過22個城市土地出讓累計收入超過500億元。(中新社資料照片)
多個城市集中出讓土地，截至10月26日，全國超過22個城市土地出讓累計收入超過500億元。(中新社資料照片)

疫情影響逐漸過去，多個城市集中出讓土地，土地市場成交額持續上升，今年以來，截至10月26日，全國超過22個城市土地出讓累計收入超過500億元，刷新歷史紀錄。

據中新網報導，疫情影響逐漸過去，多個城市集中出讓土地，土地市場成交額持續上升。從中原地產數據看，近10個月的時間，上海、杭州的土地出讓金收入累計已超過2000億元，廣州、北京、南京等7個城市土地出讓累計收入均超過1000億元，超過22個城市土地出讓收入超過500億元。

報導指出，中原地產首席分析師張大偉對此現況分析，指經濟全面復甦，資金相對寬鬆下，房企拿地積極性逐漸提高，多地再次出現高溢價率土地成交，尤其是廈門，規畫建築面積同比增加了48.24%，土地出讓金同比增長130.16%。

諸葛找房數據中心分析顯示，隨著疫情逐步受控，多城推地節奏明顯加快，6月份供應量達到年內最高水平。報導稱，第三季隨著多地出台收緊樓市調控政策，土地市場逐漸回歸理性，7、8月土地放量逐漸減少，但進入9月，土地供應規模小幅回升。

依中原地產數據顯示，由疫情對房企的資金鏈影響雖然大，但融資難度降低，部分房企拿地積極性提高，前九個月，50大房企拿地高達1兆9226億元，同比上漲4.5%。僅9月，萬科拿地近170億元；碧桂園近150億元，還有多個房企拿地金額超過100億元。

據報導，目前房地產市場從南到北逐漸復甦，三季度成交量繼續回升，部分區域市場出現了不少熱盤。業內人士預計，今年房地產市場成交量會刷新記錄。樓市會不會迎來新的一輪上漲行情？專家表示，還是要看未來政策的動向。

疫情 房地產 北京

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