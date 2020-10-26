內蒙雙語教學惹議 黨委一邊自我批評 一邊強推

內蒙古此前在蒙古語為主的學校推廣漢語教學，引起強烈反彈，近日當地黨委機關自我批評稱，雙語教學改革有問題，但又表示仍要繼續推動雙語教學改革。

法廣新聞網報導，內蒙古自治區早前推出新政策，要求當地以蒙古語授課的學校，自今年秋季起改用漢語教授小學語文、小學道德與法治科、初中歷史科，結果引發當地蒙古族民眾強烈反彈，有蒙古族民眾拒絕送孩子上學，並聚集上街抗議，還曾發生警民對峙。

據悉，內蒙古自治區黨委常委10月23日召開了加強和改進民族工作專題民主生活會，會議雙語教學改革中出現的問題，進行「批評和自我批評」。

據內蒙古自治區官媒「內蒙古日報」報導，自治區黨委常委10月23日召開加強和改進民族工作專題民主生活會，在會議上提出要對雙語教學改革中出現的問題進行批評和自我批評，反思領導班子和個人存在的差距和不足。

自治區黨委書記、人大常委會主任石泰峰在會議上率先進行了自我批評，但又強調，雙語教學要遵循習近平 有關民族工作的重要論述和國家推廣通用語言文字的指示精神。他表示，要堅定不移地推進雙語教學改革。

與此同時，對內蒙古這一波漢語教學的抗議還在繼續。近一段時間，旅居美國加州 的蒙古族已經連續發起了六次抗議集會，聲援內蒙古民眾對民族語言的維護。