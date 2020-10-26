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內蒙雙語教學惹議 黨委一邊自我批評 一邊強推

中國新聞組／北京26日電

內蒙古此前在蒙古語為主的學校推廣漢語教學，引起強烈反彈，近日當地黨委機關自我批評稱，雙語教學改革有問題，但又表示仍要繼續推動雙語教學改革。

法廣新聞網報導，內蒙古自治區早前推出新政策，要求當地以蒙古語授課的學校，自今年秋季起改用漢語教授小學語文、小學道德與法治科、初中歷史科，結果引發當地蒙古族民眾強烈反彈，有蒙古族民眾拒絕送孩子上學，並聚集上街抗議，還曾發生警民對峙。

據悉，內蒙古自治區黨委常委10月23日召開了加強和改進民族工作專題民主生活會，會議雙語教學改革中出現的問題，進行「批評和自我批評」。

據內蒙古自治區官媒「內蒙古日報」報導，自治區黨委常委10月23日召開加強和改進民族工作專題民主生活會，在會議上提出要對雙語教學改革中出現的問題進行批評和自我批評，反思領導班子和個人存在的差距和不足。

自治區黨委書記、人大常委會主任石泰峰在會議上率先進行了自我批評，但又強調，雙語教學要遵循習近平有關民族工作的重要論述和國家推廣通用語言文字的指示精神。他表示，要堅定不移地推進雙語教學改革。

與此同時，對內蒙古這一波漢語教學的抗議還在繼續。近一段時間，旅居美國加州的蒙古族已經連續發起了六次抗議集會，聲援內蒙古民眾對民族語言的維護。

加州 美國 習近平

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